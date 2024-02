RAF Camora kündigt neue Konzerttermine der „Phantom Tour 2024“ an

Die Tournee, die aufgrund von Krankheit verschoben werden musste, soll noch 2024 an den Start gehen.

Nachdem die „Phantom Tour 2024“ aufgrund gesundheitlicher Probleme verschoben werden musste und nicht wie geplant in wenigen Wochen losgehen konnte, hat RAF Camora nun neue Konzerttermine öffentlich gemacht.

Auf seinem Instagram-Account wurden die neuen Pläne durchgegeben. Insgesamt zehn Shows wurden auf den November und den Dezember 2024 datiert. Gleichzeitig nutzte das Team des Rappers den Gig-Post, um sich bei den Fans für die Geduld und das Verständnis zu bedanken.

Hier zu den Nachholterminen der „Phantom Tour 2024“:

Die Shows in Wien, München und Luxemburg sind bereits ausverkauft. Bereits erworbene Karten behalten ihre Gültigkeit oder können an die Anbieter:innen zurückgegeben werden.

Grund für Tour-Verschiebung: Hörsturz

RAF Camora teilte im Januar via Social Media mit, dass er vor einigen Monaten einen Hörsturz erlitten hatte und jetzt immer noch mit Tinnitus kämpfen würde. In der letzten Zeit seien die gesundheitlichen Probleme dann so schlimm geworden, weshalb er sich eine Auszeit nehmen musste.