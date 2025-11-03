RAF Camora überrascht mit Luxus-Verlobung auf dem Rollfeld

RAF Camora und Bonez MC mit „WMNB“: „Das krasseste Video, was wir jemals gemacht haben“

RAF Camora hat sich verlobt. Der Rapper machte Nadine Krena auf einem Flugplatz einen Antrag – Fans feiern.

Heiratsantrag mit Überraschungsfaktor: RAF Camora hat sich verlobt. Der 41-jährige Rapper postete am 2. November eine Fotoreihe auf Instagram, die seinen Antrag vor malerischer Kulisse mitten auf einem Flugzeugrollfeld zeigt. Der Wiener Musiker ist mit Nadine Krena liiert.

Luxus-Verlobung auf dem Rollfeld

Instagram zeigt das Paar in einer romantischen Szene – vor einem Hangar, neben einem weißen Flugzeug, in träumerischer Abendstimmung. Dazu schrieb RAF Camora die Worte: „Seh dich nachts in meiner Zukunft“, ein Zitat aus seinem Song „All Night“.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die Nachricht der Verlobung löste unter Fans Begeisterung und zahlreiche Glückwünsche in der Kommentarspalte aus. Der Post erreichte in nur 17 Stunden bereits 340.000 Likes. Dabei ist RAF Camora eigentlich dafür bekannt, Privates für sich zu behalten. Wer genau Nadine Krena ist, bleibt weiterhin unbekannt.

RAF Camoras Vermögen: 100 Millionen Euro

Laut „Promiflash“ ist erst seit diesem Sommer bekannt, dass der Rapper und Nadine Krena ein Paar sind. Bereits vor vier Wochen hatte RAF Camora im Podcast „Beyond Business Cast“ für Schlagzeilen gesorgt. Dort erklärte er, dass sein Vermögen „mindestens doppelt so hoch“ sei wie von „Forbes“ geschätzt. Demnach beläuft es sich auf mindestens 100 Millionen Euro. Ein Großteil seines Reichtums stammt Medienberichten zufolge aus Musik, Immobilien und seiner eigenen Modelinie.

Neues Album kam im September

Im September 2025 veröffentlichte RAF Camora sein zehntes Studioalbum FOREVER mit 14 Tracks. Auf der Platte sind unter anderem Reezy und Apache 207 zu hören. Bereits 2024 hatte sich der Rapper nach einem schweren Tinnitus und Hörsturz zunächst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Ende 2024 war er aber wieder zurück auf Tour. Bei den MTV Europe Music Awards 2024 gewann er den erstmals vergebenen Preis in der Kategorie „Best Austrian Act“.