Rammstein touren durch Europa. Sie haben am 15. Mai mit ihrem Konzert in Prag die Stadiontour eröffnet, nun kommen sie für vier Termine nach München. Zwischen dem 7. und 11. Juni 2023 geben Rammstein im Olympiastadion vier ausverkaufte Open-Air-Konzerte für mehr als 240.000 Fans. Als Support-Act tritt für sie Abélard auf. Bei uns gibt es alle Infos für die Konzerte am 7., 8., 10. und 11. Juni im Überblick.

Einlass

Das Stadion bietet Platz für bis zu 72.000 Zuschauer. Fans sollten beachten, dass der Einlass für alle Konzertabende bereits um 15:30 Uhr beginnt. Die Show selbst beginnt dann um ca. 19:30 Uhr. Als Vorgruppe spielt an beiden Abenden Abélard.

Anfahrt

Die Show findet im Münchner Olympiastadion statt.

Anfahrt mit U-Bahn / Tram / Bus / S-Bahn:

U-Bahn-Linie U3: Richtung Moosach, Haltestelle Olympiazentrum – ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

Trambahnlinie 20 und 21: Haltestelle Olympiapark West

Trambahnlinie 27: Haltestelle Petuelring – ca. 5 min. Fußweg zum Olympiapark

StadtBuslinie 144: Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

StadtBuslinie 173: Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

StadtBuslinie 177 und 178: Haltestelle Petuelring

S-Bahnlinie S1: Richtung Ostbahnhof, Haltestelle Moosach; ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

S-Bahnlinie S8: Richtung Herrsching, Haltestelle Marienplatz; ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 bis Olympiazentrum, ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark

Anfahrt mit dem Auto

Für die Besucher:innen des Olympiaparks besteht die Möglichkeit, mit ihrem Fahrzeug direkt vom Mittleren Ring (Landshuter Allee) über den Sapporobogen in die Parkharfe (Parkgebühren für PKWs in der Parkharfe sind 8 Euro pro Tag) bzw. ins Parkdeck zu fahren. Dabei Vorsicht: In München gilt die Umweltzone.

Wetter

Die Temperatur in München am Mittwoch, 7. Juni 2023 zur Mittagszeit beträgt 19 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit liegt bei 58 Prozent bei einer Windgeschwindigkeit von 16km/h. Die Abendtemperatur beträgt ebenfalls 19 Grad, die Regenwahrscheinlichkeit aktuell liegt bei 24 Prozent, mit einer Windgeschwindigkeit von 16km/h. Die Nachttemperatur soll 14 Grad Celsius mit einer Windgeschwindigkeit von 13km/h betragen. Die Wettervorhersage stammt von „wetter2.com“.

Setlist

Intro: „Feuerwerksmusik“ (Georg Friedrich Händel)

„Rammlied“

„Links 2-3-4“

„Bestrafe mich“

„Giftig“

„Sehnsucht“

„Mein Herz brennt“

„Puppe“

„Angst“

„Zeit“

„Deutschland“ (Tape-Version, Remix von Richard Z. Kruspe)

„Deutschland“

„Radio“

„Mein Teil“

„Du hast“

„Sonne“

Zugabe:

„Ohne dich“ (mit Abélard, Piano-Version)

„Engel“ (mit Abélard, Piano-version)

„Ausländer“

„Du riechst so gut“

„Pussy“

Zugabe 2:

„Rammstein“

„Ich will“

„Adieu“

„Sonne“ (Piano-Version auf Tape)

„Haifisch“ (Haiswing Remix von Olsen Involtini, auf Tape)

Das aktuelle Rammstein-Album ZEIT erschien am 29. April 2022.