Bushido in München: Tickets, Setlist und alle Konzertinfos

Bushido kommt in die Münchener Olympiahalle. Alle Infos zu Tickets ab 59,75 €, Einlass- und Startzeiten, Anfahrt sowie der erwarteten Setlist auf einen Blick.

Eigentlich spielte Bushido bereits im Jahr 2024 mit seiner „König für Immer“-Tour eine finale Abschiedstournee. Nun möchte es der Deutschrapper im Jahr 2026 aber doch nochmal wissen und befindet sich derzeit erneut auf seiner letzten „Alles wird gut – Tour 2026“.

Hierfür gastiert Bushido am 11. März 2026 in der Münchener Olympiahalle. Alle Infos zum Konzert findet ihr hier.

Tickets für Bushido in München

Ein Großteil des Ticket-Kontingents ist bereits vergriffen. Wer den Rapper allerdings noch live erleben möchte, hat Glück: Einige Tickets für die Show in der Olympiahalle sind noch auf der Ticket-Plattform Eventim erhältlich.

Je nach Kategorie variieren die Preise zwischen 59,75 Euro und 79,75 Euro. Ein Stehplatz in der Preiskategorie 3 kostet 71,75 Euro. Die günstigsten Sitzplätze sind in der Kategorie 5 zum Preis von 59,75 Euro erhältlich, Kategorie 4 liegt bei 65,75 Euro. Die teuersten Sitzplätze befinden sich in den Kategorien 1 und 6 für jeweils 79,75 Euro.

Für treue Bushido-Fans sind außerdem spezielle Ticket-Bundles im offiziellen Shop des Rappers auf kingbushido.de erhältlich. Dort stehen drei verschiedene Bundles zur Auswahl. Das erste enthält das aktuelle Album sowie ein Konzert-Ticket für 89,00 Euro. Das zweite Bundle umfasst neben Album und Konzertkarte verschiedene Merch-Artikel sowie ein VIP-Upgrade für das Konzert-Erlebnis. Das dritte Bundle enthält alle Inhalte des zweiten, ergänzt um einen exklusiven Backstage-Zutritt – für 1.999,00 Euro.

Einlass- und Startzeit für Bushido in München

Bushido wird offiziell ab 20 Uhr in der Olympiahalle auf der Bühne stehen. Einlass ist bereits eineinhalb Stunden vorher ab 18:30 Uhr.

Wer ein Stehplatz-Ticket für den Innenraum erworben hat und den Rapper aus der ersten Reihe erleben möchte, sollte entsprechend frühzeitig erscheinen.

Wer ist als Support-Act dabei?

Über Support-Acts gibt es bei dieser Tour keine offiziellen Angaben. Bei der letzten Tour 2024 bestand die Unterstützung auf der Bühne aus DJ Gang-G, DJ Rabe und Backup-Rapper Aras. Darüber, ob es beim kommenden Konzert in München Support geben wird, lässt sich nur spekulieren. Bekannt ist allerdings, dass Bushido regelmäßig Fans auf die Bühne holt. Ob dies auch in München der Fall sein wird, bleibt abzuwarten.

Wo kann man am besten parken?

Die Website des Olympia-Parks empfiehlt die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Wer dennoch mit dem Auto kommt, muss laut Website mit einem begrenzten Parkangebot rechnen. Mit dem Parkdeck und der Parkharfe stehen zwei Parkmöglichkeiten für Autofahrer:innen zur Verfügung.

Ein Tagesticket kostet für beide Parkplätze zehn Euro, eine Stunde Parken fünf Euro.

Anfahrt zum Bushido-Konzert

Die Veranstaltungsstätte ist gut an das MVG-Netz angebunden und daher bestens mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu erreichen – per U-Bahn, S-Bahn, Tram oder Bus.

Mit der U-Bahn-Linie U3 Richtung Moosach fährt man bis zur Haltestelle Olympiazentrum, von dort sind es noch etwa 10 Minuten zu Fuß bis zur Halle. Wer sich diese 5 Minuten sparen möchte, nimmt die Trambahnlinie 20 oder 21 bis zur Haltestelle Olympiapark West oder die Trambahnlinie 27 bis zur Haltestelle Petuelring.

Drei Buslinien führen ebenfalls zum Olympiapark: Mit der Stadtbuslinie 144 steigt man an den Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee oder Olympiaberg aus. Die Stadtbuslinie 173 hält an den Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum und Petuelring. Die Stadtbuslinien 177 und 178 bringen einen ebenfalls zum Petuelring.

Auch mit den S-Bahn-Linien S1 oder S8 ist die Location gut zu erreichen. Mit der S1 Richtung Ostbahnhof fährt man zur Haltestelle Moosach und steigt dort in die U-Bahn-Linie U3 oder U8 bis Olympiazentrum um. Mit der S8 Richtung Herrsching steigt man am Marienplatz in die U3 um und fährt bis zur Haltestelle Olympiazentrum. Auf beiden Fahrten folgt anschließend ein 10-minütiger Fußweg zur Halle.

Welche Setlist ist zu erwarten?

Fans konnten wie bereits bei den vorherigen Konzerten der „Alles wird gut“-Tour Song-Wünsche einreichen. Die Setlist kann natürlich variieren, laut setlist.fm sind allerdings folgende Songs zu erwarten: