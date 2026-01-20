BTS live in München 2026: Hotelpreise vor Konzerten noch bezahlbar

BTS spielen am 11. und 12. Juli 2026 in der Allianz Arena München. Die Hotelpreise liegen aktuell zwischen 113 und 350 Euro – früh buchen lohnt sich wohl.

Im Zuge ihrer groß angelegten Welttournee für das Jahr 2026 kommt die K-Pop-Band BTS auch für zwei Konzerte am 11. und am 12. Juli in die Münchener Allianz Arena. Der Andrang von Fans dürfte enorm sein. Wer eines der begehrten Tickets ergattern kann, sollte seine Reise in die bayerische Hauptstadt rechtzeitig planen, um hohe Kosten für Unterkünfte zu vermeiden. Wir haben direkt einen Hotel-Check gemacht.

Preise aktuell noch human

Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Preise für Hotels oder Zimmer von privaten Anbietern noch erschwinglich. Ein Blick auf bekannte Hotel-Buchungsseiten zeigt, dass der Aufenthalt für das Konzert-Erlebnis definitiv bezahlbar ist, wenn Fans sich nicht für die luxuriöseste Variante einer Hotelunterbringung entscheiden.

So liegen die Preise für einen Zeitraum von zwei Nächten, beispielsweise vom 11. bis zum 13. Juli 2026, auf der Hotel-Plattform zwischen 215 und 350 Euro. Es gibt auch teurere Varianten ab etwa 450 oder 500 Euro, dabei handelt es sich jedoch um deutlich luxuriösere Hotels.

Bei Airbnb kommt man sogar noch günstiger weg: Hier liegt der Preis für eine zweitägige Übernachtung zwischen 113 und 280 Euro, wobei die Unterkünfte zentral in der Stadt liegen.

Vorverkauf steht an

Am 22. Januar 2026 startet der Vorverkauf exklusiv für registrierte BTS-Army-Member, am 24. Januar 2026 für alle weiteren Fans der Band. Wie sich die Preise für Unterkünfte nach dem Vorverkauf der begehrten Tickets entwickeln und ob es eine Preissteigerung geben wird, bleibt abzuwarten. Festhalten lässt sich allerdings, dass frühes Buchen sich lohnt, um Kosten für den Trip zum Konzert zu sparen.

Wie funktioniert der Vorverkauf?

Der Ticketkauf gestaltet sich komplizierter als bei anderen Konzerten. Was Fans beachten sollten: Der Vorverkauf läuft in zwei Phasen ab: dem regulären Vorverkauf und dem ARMY MEMBERSHIP PRESALE. Letzterer bietet Fans mit Mitgliedschaft entscheidende Vorteile.

Der ARMY MEMBERSHIP PRESALE startet bereits am 22. Januar 2026 um 13 Uhr und damit zwei Tage vor dem regulären Vorverkauf. Für alle ohne Mitgliedschaft beginnt der reguläre Vorverkauf am 24. Januar 2026 um 13 Uhr.

ARMY MEMBERSHIP: Wie funktioniert das?

Beim Abschluss einer Mitgliedschaft müssen Fans Folgendes beachten: Die Mitgliedschaft kann ausschließlich über den Weverse-Shop abgeschlossen werden. Um am Vorverkauf teilzunehmen, muss die Registrierung für diesen als ARMY MEMBER bis zum 18. Januar 2026, 23 Uhr, abgeschlossen sein.

Bei der Mitgliedschaft selbst können Fans zwischen zwei Paketen wählen, die sich preislich deutlich unterscheiden. Zum einen gibt es die reguläre Mitgliedschaft für rund 18,88 Euro. Zum anderen die Merch-Paket-Mitgliedschaft, die 128,68 Euro kostet und dem Mitglied die Chance auf eine spezielle Merch-Box bietet.

Der Veranstalter weist darauf hin: „Nur registrierte ARMY MEMBERSHIP-Inhaber können in die Warteschlange gelangen und am Presale teilnehmen. Zur Freischaltung des Ticketzugangs ist eine 9-stellige ARMY MEMBERSHIP-Nummer (beginnend mit BA) erforderlich.“

