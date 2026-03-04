Zartmann in München: Konzert im Zenith – Tickets, Setlist und Infos

Zartmann tritt am 4. März in München im Zenith auf. Alle Infos zu Resttickets, Setlist, Zeiten und Anreise.

„Tau mich auf“-Interpret Zartmann ist auf Tour unterwegs und spielt am 4. März in München. Der Indie-Pop-Sänger, bekannt für seine catchy Songs, in denen er mühelos zwischen Gesang und Rap wechselt, hat sich in den letzten Jahren nachhaltig in der deutschen Musikszene etabliert. Hier bekommt ihr alle Infos rund um das Konzert in München.

Tickets: Preise und Verfügbarkeit

Das Konzert ist bereits komplett ausverkauft. Auf Ticketswap verkaufen aber noch einige ihre Tickets ab circa 40 Euro weiter. Der Originalpreis lag bei 54,95 Euro.

Venue-Adresse: Wo findet das Konzert statt?

Das Konzert findet im Zenith in München statt. Die Adresse lautet: Lilienthalallee 29, 80939 München.

Zeiten: Wann geht es los?

Der Einlass beginnt um 17:30 Uhr. Um 19:00 Uhr ist dann der offizielle Konzertstart. Vermutlich wird Zartmann dann eine Stunde später die Bühne betreten.

Support: Wer ist mit dabei?

Als Supportact hat Zartmann seinen Kollegen Aaron dabei. Ein Newcomer der ebenfalls in der Deutsch-Indie-Szene mitspielt und für Stimmung in der Location sorgen wird.

Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Das Zenith ist am besten mit der U-Bahn-Linie U6, Haltestelle Freimann, erreichbar. Von dort aus sind es circa acht Minuten Fußweg.

Anreise mit dem Auto und Parken

Alternativ kann man auch mit dem Auto anreisen.

Aus dem Norden: Richtung München Innenstadt fahren, dann die Autobahn Richtung Freimann verlassen, rechts in die Heidemannstraße einbiegen und danach links in die Lilienthalallee.

Aus der Innenstadt: Die A9 stadtauswärts nehmen bis München-Freimann, dann links in die Heidemannstraße und links in die Lilienthalallee abbiegen.

Am Zenith stehen ca. 800 Parkplätze zur Verfügung. Im Parkhaus der Motorworld stehen zusätzlich gebührenpflichtige Parkplätze bereit.

Setlist: Auf welche Songs darf man sich freuen?

Welche Songs Zartmann genau in München spielen wird, ist nicht sicher. Hier aber eine Setlist, wie er sie bereits bei seiner Tour 2026 gespielt hat:

meinen die uns

wir habens überlebt

wie du manchmal fehlst

ein anruf entfernt

schönhauser Skit

Schönhauser

niemand

fuß baumeln

und du suchst noch überall

alles was mal von mir war

zu stolz

lass es gehn

wunderschön

dafür bin ich frei

Rotkäppchen

sommer (mit Gustav)

nichts für immer

tau mich auf

eehhhyyy

meinen die uns

Was gibt es noch zu beachten?

Plant etwas Zeit ein, da das Konzert komplett ausverkauft ist, und kommt etwas früher zur Location. Achtet außerdem darauf, wie groß eure Taschen sein dürfen – das variiert von Arena zu Arena.

Am Donnerstag, dem 5. März, spielt Zartmann in Wien in der Raiffeisenhalle im Gasometer, am Freitag, dem 6. März, in Berlin in der Max-Schmeling-Halle.