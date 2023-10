Rammstein: Live-Tour für 2024 angekündigt

Alle bisher verfügbaren Infos zur Tournee von Rammstein gibt es hier.

Rammstein haben eine Europatournee für 2024 angekündigt: „Today Rammstein announce their Europe Stadium Tour 2024! Tickets go on sale exclusively for LIFAD members on Monday, October 16 at 11:00 CET. General pre-sale begins Wednesday, October 18 at 11:00 CET at https://rammstein.com/tickets“, heißt es in ihren sozialen Medien.

Es stehen also weder Termine noch Preise fest – dafür, wann der Fanclub-Vorverkauf beginnt.