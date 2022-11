Rapper Blueface wegen Mordversuch in Las Vegas verhaftet

Der Rapper Blueface wurde am Dienstag (15. November) in Las Vegas wegen des Vorwurfs des versuchten Mordes mit einer tödlichen Waffe verhaftet und in das Clark County Detention Center gebracht. Gegen den Rapper wurde der Haftbefehl bereits am 08. Oktober ausgestellt, teilte die Las Vegas Polizei auf Twitter mit. Johnathan Porter, wie Blueface mit bürgerlichem Namen heißt, wurde 2018 für seinen Style neben dem Takt zu rappen bekannt.

Porter soll mit seiner Freundin Chrisean Rock außerhalb des Restaurants „Lo-Lo’s Chicken & Waffles“ gesessen haben, bevor ein Polizist in Zivil ihn festnahm. Laut Augenzeugen sollen es sechs bis acht Polizisten in Zivilkleidung gewesenen sein, wie „TMZ“ berichtet. Sie zeigen außerdem ein Video der Festnahme.

Auf Twitter schrieb die Polizei von Las Vegas Folgendes: „LVMPD-Detectives verhafteten den 25-jährigen Johnathan Porter wegen einer Schießerei, die sich am 8. Oktober in der Nähe der Sunset Rd. und des S. Las Vegas Blvd. ereignete“, und in seinem Haftbefehl steht detaillierter: „Er wird im Clark County Detention Center wegen versuchten Mordes mit einer tödlichen Waffe und des Abfeuern einer Feuerwaffe auf oder in ein bewohntes Gebäude untergebracht.“