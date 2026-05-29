Raum27 machen 2027 zu ihrem Jahr: Alle Termine der Tour27

Die Indie-Band Raum27 nimmt ihre Glückszahl mit ins Jahr 2027: Ihre Tour27 führt sie durch Deutschland und Österreich. Tickets im Vorverkauf jetzt erhältlich.

Die Indie-Band Raum27 vergleicht sich auf Instagram gerne mit Hannah Montana – so groß ist der Kontrast zwischen ihrem normalen Alltag und ihrer Karriere als Musiker:innen, in der sie Touren spielen und im Sommer von Festival zu Festival reisen. Sänger Tristan studiert neben seinem Star-Dasein und hat bereits die Uni geschwänzt, um auf dem eigenen Konzert zu erscheinen. Mittlerweile scheint die Musik jedoch die klare Oberhand über das Uni-Leben zu gewinnen: Nachdem Raum27 2025 mit ihrem Album „Keine Tränen“ durch Deutschland, Österreich und die Schweiz getourt sind, ging es 2026 mit einer Akustiktour weiter. Auch 2027 wird keine Pause eingelegt: Die Band kündigt bereits ihre nächste Tour an – die Tour27. Die zwei Musiker sind sich sicher: (20)27 wird ihr Jahr.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Die 27 in ihrem Namen steht übrigens für den Musikraum in ihrer Schule, in dem die alten Schulfreunde Tristan Stadtler und Mathis Schröder früher gemeinsam geprobt haben.

Alle Tourdaten der Tour27 im Überblick

17.03.2027 Saarbrücken, Garage

18.03.2027 Freiburg, Jazzhaus

19.03.2027 Nürnberg, Hirsch

20.03.2027 Fulda, Kreuz

27.03.2027 Hamburg, Große Freiheit 36

02.04.2027 Münster, Skaters Palace

03.04.2027 Wiesbaden, Schlachthof

08.04.2027 Wien, WUK

09.04.2027 Stuttgart, Im Wizemann Halle

10.04.2027 München, Backstage Werk

11.04.2027 Konstanz, Kulturladen

15.04.2027 Berlin, Huxleys

16.04.2027 Leipzig, Felsenkeller

17.04.2027 Kiel, Die Pumpe

22.04.2027 Oldenburg, Kulturetage

23.04.2027 Köln, Carlswerk Victoria

24.04.2027 Hannover, Capitol

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Indie-Pop zwischen Herzschmerz und Haltung

Die Musik von Raum27 hat einen modernen Indie-Pop-Sound, der sowohl sensibel und sanft als auch energiegeladen sein kann. In ihren Texten geht es um Herzschmerz, das Verlieben und Erwachsenwerden. Dabei schrecken sie auch nicht davor zurück, politisch zu werden: „In meiner Bubble hasst jeder AfD, also warum sollt‘ ich gehen?“ Damit treffen sie für viele ihrer Fans den Nerv der Zeit: Sie zähmen das sonderbare Gefühlschaos der Zwanziger, mitten in einer polarisierten Welt.

Dabei bleiben Raum27 bodenständig und nahbar – und fühlen sich eben genau deshalb manchmal ein bisschen wie Hannah Montana, wenn ausverkaufte Hallen laut ihre Texte mitsingen. Ihrer authentischen Linie bleiben sie auch auf der Tour27 treu und bringen alte Lieblingslieder ebenso mit wie frische Musik. Tickets im Vorverkauf sind bereits hier erhältlich.