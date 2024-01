5 deutschsprachige Indie-Newcomer:innen, die man im Auge behalten sollte

Von Blumengarten bis Berq: Diese 5 Indie-Künstler:innen zeigen, was mit deutscher Sprache so geht.

Deutsche Musik muss sich mit einigen Klischees rumschlagen. Entweder tauchen vor dem inneren Auge deutsche Urlauber:innen auf, die auf einer kleinen spanischen Insel den Schlager feiern, oder man ist schon wieder vom nächsten Ohrwurm eines Mark-Forster-Pop-Songs genervt, der im Radio gefühlt dauerhaft gespielt wird. Dabei kann deutschsprachige Musik so viel. Mal zärtlich und voller Schmerz. Manchmal leichtfüßig und mit einem Augenzwinkern. Wir haben unsere fünf liebsten deutschsprachigen Indie-Newcomer:innen zusammengestellt, die euch mit Sicherheit berühren werden.

1. Blumengarten

Mit ihrem soften Sound, den deepen Lyrics und der unverkennbaren Singstimme, schlich sich Blumengarten innerhalb nur eines Jahres in die gemütlichen vier Wände der deutschsprachigen Indie-Pop-Bubble. Im Juli 2022 erschien die erste EP des Duos SAG DEINEN FREUNDEN, DASS DU SIE LIEBST. Seitdem hauen Sänger Rayan und Musikproduzent Sammy einen einzigartigen Track nach dem anderen raus.

Mit Paula Hartmann nahmen sie bereits eine neue Version ihres Songs „paris syndrom“ auf, mit Longus Mongus arbeiteten sie für „wiedersehen“ zusammen, ihr AnnenMayKantereit-Cover von „Vielleicht Vielleicht“ ging auf TikTok viral und mit „nie wieder normal“ tauchen sie auf Cros aktueller EP auf. Blumengarten blüht derzeit in allen Farben und wird so schnell auch nicht verwelken.

2. Levin Liam

Bei Levin Liam hat es erstmal gedauert, bis er die deutsche Sprache als musikalische Ausdrucksform für sich entdeckt hat. In der Pandemie fing er an, seine Werke auf Englisch unter dem Pseudonym Liam Levin zu veröffentlichen. Mit „Keine Geduld“ hörte man den in Berlin geborenen und in Hamburg aufgewachsenen Künstler 2022 dann erstmals auf Deutsch. Im selben Jahr veröffentlichte er zusammen mit dem Produzenten Cato sein erstes Album VERGISS MICH NICHT ZU SCHNELL.

Beeinflusst von R&B und HipHop hat Levin Liam seinen ganz eigenen Sound gefunden. Mit seiner unaufgeregten – fast geleierten – Stimme schwingt eine Feinfühligkeit mit, dem er mit seinen Lyrics noch mal mehr Ausdruck verleiht. 2023 veröffentlichte der Künstler außerdem Features mit Kitschkrieg, Flavio und Miksu / Macloud.

3. Lena&Linus

Zu oft den Film „Call Me By Your Name“ gesehen? Oder gerade den Ex getroffen, dessen Neue genauso aussieht wie du? Lena&Linus sind Meister:innen darin, Szenen so detailreich und spezifisch zu beschreiben, dass es sich anfühlt, als wäre man Teil davon. Im Herbst 2022 brachte das Würzburger Duo erstmals gemeinsame Musik heraus, ein Jahr darauf folgte ihre Debüt-EP SEKUNDENSCHLAF. Auf den sanften und bittersüßen Indie-Pop-Produktionen verschmelzen die Stimmen des Duos beinahe zu einer einzigen.

4. Ivo Martin

Ob frisch verliebt, Herzschmerz oder unerwiderte Gefühle – Ivo Martin kann alles. Mit Songs wie „Hallo“, „Verliebt“ und „Weit weg“ hat er sich seit 2022 bereits ein kleines Repertoire aufgebaut, dass jede Phase des starken Gefühls abdeckt. Dabei erinnern die Stücke des Musikers an die alten Hits von Cro – bisschen Kitsch muss dabei sein und macht die Songs erst richtig aus. Im Juli 2023 veröffentlichte er sein Debütalbum WEIT WEG TAPE, das auch ein Feature mit der deutschen Sängerin Lotte beinhaltet. 2024 spielt Ivo Martin auf seiner „Sonnenuntergang Tour“ in sechs deutschen Städten.

5. Berq

Er hat die wohl markanteste Stimme in der deutschen Indie-Bubble. Berqs Sound ist irgendwie klassisch und doch sehr eigen. Die Songs seiner ersten EP ROTE FLAGGEN, die im Mai 2023 erschienen ist, versetzen die Zuhörer:innen in eine epische Umgebung – hallend in einer Kirche oder auf einem Feld in nebliger Morgenstunde. Der 19-jährige Musiker, der mit bürgerlichem Namen Felix Dautzenberg heißt, schafft hymnische Werke für Themen, die ihm viel bedeuten.