Bohlen vs. Raab: Hinter den RTL-Kulissen tobt ein Machtkampf

Stefan Raab und Dieter Bohlen laufen zu selben Sendezeit – das schmeckt dem „Pop-Titan“ nicht.

Zwei Legenden des deutschen Unterhaltungsfernsehens kämpfen um die Quote zur Primetime. Seit Stefan Raab mit seiner neuen Sendung auf RTL+ gestartet ist, macht er Dieter Bohlen und „Deutschland sucht den Superstar“ Konkurrenz. Jeden Mittwoch ab 20:10 Uhr kann man „Du gewinnst hier nicht die Million“ streamen – nur fünf Minuten vor der Kult-Castingshow des ehemaligen Gitarristen von „Modern Talking“.

Dass Zuschauer:innen zur besten Sendezeit lieber beim digitalen Streamingdienst für den TV-Total-Veteranen einschalten könnten, passt Bohlen natürlich gar nicht. Laut der „Bild“ soll der 70-Jährige nun Sender-intern die Machtfrage gestellt und gefordert haben, dass Raabs Show auf einen anderen Tag verschoben werden müsse.

Bohlen scheint diesen Machtkampf auch in die Öffentlichkeit tragen zu wollen. In Instagram-Storys teilte er Bildschirmfotos des Bild-Artikels, in dem seine Forderungen enthüllt worden waren.

Raab machte Witze über Bohlens Haut

Man hätte ahnen können, dass es zwischen Raab und Bohlen krachen wird. Denn schon bei seinem Comeback als Moderator spielte sich ersterer mächtig auf und behauptete ironisch, er sei jetzt „seit exakt fünf Tagen RTL-Chef“. Zu seinen „Plänen“ gehörte unter anderem, den Weichzeichner von Bohlen zu streichen, was „zwei, drei Millionen Euro pro Show“ sparen würde. Diese Bemerkung dürfte bereits das Blut des „DSDS“-Jurors zum Kochen gebracht haben.

Das Video von Raabs Moderatoren-Comeback:

Ex-RTL-Chef steht hinter Bohlen

Helmut Thoma, der in den 90er Jahren Alleingeschäftsführer von RTL Deutschland war, drückte gegenüber „t-online“ sein Missfallen über Raabs neue Sendung aus: „Wäre ich noch RTL-Chef, hätte ich um Himmels willen niemals so viel Geld für Stefan Raab bezahlt.“ Seiner Meinung nach seien der Moderationsstil und die Show-Konzepte überholt und langweilig: „Mit welcher Innovation will der denn bitte im Jahr 2024 für Furore sorgen? Raab führt RTL nicht in die Zukunft. Wie auch? Wenn ein Moderator so lange weg ist aus der Öffentlichkeit, verliert er den Kontakt zu den Menschen, das Gespür.“ Der Fernsehsender schade damit nur seinem „erfolgreichsten Entertainer – Dieter Bohlen“.