702-Sängerin Irish Grinstead im Alter von 43 verstorben

Die R&B-Sängerin hatte bereits seit längerer Zeit mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Irish Grinstead, Mitglied der R&B-Gruppe 702, ist im Alter von 43 verstorben. Dies teilte Grinsteads Schwester und Bandmitglied LeMisha am Samstag (16. September) über Instagram mit.

„Mit tiefer Trauer muss ich mitteilen, dass meine wunderschöne Schwester und Freundin heute Abend verstorben ist“, so LeMisha in ihrem Post. „Sie hat einen langen Kampf hinter sich und hat endlich Frieden gefunden. Dieses Girl war so hell wie die Sterne! Sie war nicht nur äußerlich schön, sondern auch innerlich. Mit ihr auf einer Bühne zu stehen, war eine Freude, die ich für den Rest meines Lebens schätzen werde. Wir, die Familie, bitten um Gebete und Respekt für unsere Privatsphäre, während wir über diesen schweren Verlust trauern.“

Es wurden keine Angaben zur Todesursache gegeben, doch bereits im Dezember 2022, kündigte Grinstead an, dass sie wegen ernsthafter gesundheitlicher Probleme eine Pause machen müsste.

Auch Kameelah Williams, drittes Mitglied von 702, teilte ihre Trauer über Instagram. „Am Boden zerstört und untröstlich“, schreibt Williams. „Es war schwierig, diesen Post zu verfassen, denn es fühlt sich für mich nicht real an. Ich möchte vieles sagen, aber es ist nicht möglich, etwas zu sagen, was dein Herz noch nicht akzeptiert hat. Es ist schwer zuzugeben, dass es überhaupt passiert ist. Ich weiß, dass es dir jetzt besser geht und du deine Zwillingsschwester Orish umarmst, was mich zum Lächeln bringt, weil ich weiß, wie sehr du sie vermisst hast. Du und ich kennen uns seit unserer Kindheit und wir haben gelacht, geweint, gefeiert und alles dazwischen, weshalb ich das einfach nicht glauben möchte.“