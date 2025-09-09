Rebecca Black über Tour-Stress: „Lesbischer Sex half mir, alles zu überstehen“

Der US-Star hat einen Tipp parat, wie man bei vielen Aufgaben auf einmal trotzdem die Balance behält

Für Rebecca Black ist 2025 ein stressiges Jahr. Die 28-jährige Sängerin eröffnete die „Lifetimes“-Tournee von Katy Perry, spielte ihre eigene Frühlingstour und veröffentlichte im Februar ihr Album SALVATION. Zwischen DJ-Sets und Festival-Auftritten blieb kaum Zeit zum Durchatmen. Wie sie versuchte, bei den ganzen To Dos ausbalanciert zu bleiben, hat sie in einem neuen Interview verraten.

So bewältigte Rebecca Black den Tour-Stress mit einem überraschenden Trick

In einem Gespräch mit „People“ erklärte Rebecca Black nun, wie sie den anstrengenden Alltag bewältigte – mit Sex. Konkret hieß es von ihr dazu: „Ich habe es schon einmal gesagt, und ich sage es noch einmal. Es ist der lesbische Sex, für den ich so dankbar bin und auf den ich mich freuen kann.“

Black hatte bereits im April 2020 offenbart, dass sie sich als queer identifiziert: „Für mich fühlt sich das Wort ‚queer‘ richtig an. Ich habe viele verschiedene Menschen gedatet und weiß nicht, was die Zukunft bringt.“ Momentan sei sie zudem in einer Beziehung, wobei sie die Identität ihrer Freundin geheim halten wolle.

Erste Arena-Erfahrungen: Rebecca Black zwischen Überforderung und Euphorie

Die „Lifetimes“-Tour mit Katy Perry war für Black eigenen Angaben zufolge eine völlig neue Erfahrung in Sachen Größenordnung und Stress. Zum ersten Mal spielte sie in Hallen mit über 10.000 Fans. „Ich war in der ersten Nacht so überstimuliert und hatte Angst, aber am Ende fühlte es sich unglaublich befreiend an, auf die Bühne zu gehen und zu denken: ‚Das ist nur eine weitere Show.‘ Es hat so viel Spaß gemacht, aber es war verrückt“ so die Musikerin aus Kalifornien weiter im Interview.

Ausblick: Rebecca Black setzt nach SALVATION auf neue Musikprojekte

Black hat nach dem ganzen Touren mit Perry keine Pause geplant, sondern arbeitet wohl weiter an einer neuen Platte: „Ich bin fast fertig und sehr aufgeregt über die Richtung. Es wird dunkel. Es wird sexy, definitiv, definitiv sexy“, so der US-Star im „People“-Talk. Erst am 27. Februar 2025 erschien ihre zweite Platte. Der Titel: SALVATION.