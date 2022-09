Reeperbahn Festival 2022: Das sind die Höhepunkte im Musik-Programm

Zu den Höhepunkten am Donnerstag (22.9.) zählen die Elektro-Popper Hundreds, die im „Michel“ ein experimentelles Konzert geplant haben. Im Mojo Club verbindet die angolanische Sängerin und Tänzerin Pongo den Kuduro-Tanz ihrer alten Heimat mit dem Samba-Soul ihrer neuen Heimat Portugal. Rap-Fans kommen mit einem Auftritt von Ebow in der Thomas Reed Disco auf ihre Kosten.

Als weiteres Highlight kann das freitägliche Konzert (23.9.) von Mine in der Elbphilharmonie genannt werden. Vor allem textlich verlässt die Singer/Songwriterin die Gefilde der häufig so normierten deutschsprachigen Popmusik. Selbiges trifft auf Betterov zu, der in der St. Michaelis-Kirche auftreten wird – im einmaligen Kreis von Freund*innen. Ebenfalls am Freitag stellt der Londoner L.A. Salami seine bemerkenswerte Mischung aus Art-Pop, Songwriter-Folk und Neo-Soul vor.

Zwischen Krautrock, Shoegaze und Postpunk lässt sich der Kölner Singer/Songwriter Vomit Heat verorten – eine Empfehlung für den Samstag (24.9.). Am gleichen Tag werden die Chansonière Stella Sommer in der St. Pauli Kirche und die der alternativen Popmusik zugewandte Anna Calvi in der Elbphilharmonie konzertieren.

Am Ende noch 1. ein persönlicher Tipp vom Autor dieses Textes: Die Nächte in der legendären Kiez-Kneipe „Mutter“ zählen zwar nicht zum offiziellen Teil des Festivals, geraten aber in der Regel zu denkwürdigen Klassentreffen der deutschen Indie-Szene. Und 2. ein persönlicher Tipp des Redakteurs dieses Textes: Wenn genug Karten verkauft werden, liest er am Freitag, 23.09., um 14:45 Uhr in den Astra-Stuben beim Unter Brücken Festival aus seinem Buch „Väter können das auch“ vor. Darin geht es unter anderem um (fehlende) Gleichberechtigung im Privaten und Politischen sowie, am Rande, auch um Popkultur. Linus Volkmann etwa schrieb darüber: „Die Vaterrolle befindet sich im größten Umbruch seit Generationen. Dieses ebenso hellwache wie unterhaltsame Buch Begleiter nicht nur Väter auf diesem Weg. Unbequem. Reflektiert. Fantastisch!“