„Renaissance World Tour“: Beyoncé kommt nach Deutschland

Die Sängerin Beyoncé geht ab Mai 2023 auf Europa- und Nordamerika-Tour. Auch in Deutschland sind drei Konzerte geplant: am 15. Juni in Köln, am 21. Juni in Hamburg und am 24. Juni in Frankfurt. Der Vorverkauf soll zeitnah starten.

Zuletzt spielte sie 2018 in Deutschland zwei Konzerte, damals mit Ehemann und Rapper Jay-Z. Die „Renaissance World Tour“ ist nach ihrem am 29. Juli 2022 erschienenen gleichnamigen Album benannt. Auf diesem findet man unter anderem die Songs „Cuff It“ und „Break My Soul“. Das Album ist in den Kategorien „Album des Jahres“ und „Bestes Dance-/Electronic-Album“ für die Grammy-Awards 2023 am 6. Februar nominiert.

Mit insgesamt 28 bisherigen Grammys ist Beyoncé Knowles die Rekordhalterin des renommierten Preises. Drei davon erhielt die dreifache Mutter mit der Girl-Group Destiny’s Child, die sie 1990 mitbegründete und bis zu deren Auflösung 2006 angehörte. Zusammen mit Kelly Rowland und Michelle Williams konnte Beyoncé beispielsweise mit dem Song „Survivor“ große Erfolge feiern, bevor sie sich ihrer Solokarriere widmete. Sie gilt als eine der erfolgreichsten Musiker*innen des 21. Jahrhunderts.