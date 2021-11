Retro-Video: Silk Sonics neuer Song „Smokin Out the Window“ hier im Stream

Foto: Getty Images for The Recording A, Theo Wargo. All rights reserved.

Silk Sonic haben einen weiteren Song aus ihrem bevorstehenden Debüt-Album veröffentlicht. Mit schickem Retro-Video und smoothen Sounds spielen Anderson. Paak und Bruno Mars in „Smokin Out the Window“ groß auf.

Bootsy Collins auf Silk Sonics Debütalbum

Schon im Februar kündigten Mars und „Andy“ .Paak ihre Zusammenarbeit als Silk Sonic mit der Single „Leave the Door Open“ an. Sie spielten den Song bei den Grammys, zusammen mit einer Hommage an Little Richard. Im Sommer kam dann die zweite Single „Skate“ heraus. Das neue Album wurde für den 15. November 2021 angekündigt. Bootsy Collins wird darauf die Rolle des Gastmoderators einnehmen.

Anderson. Paak gründet eigenes Label

Anfang der Woche kündigte Anderson .Paak sein neues, in Los Angeles ansässiges Plattenlabel „Apeshit Inc.“ an, das in Zusammenarbeit mit der Universal Music Group gegründet wurde. „Ich wollte ein Label gründen, das eine neue Generation von Künstlern hervorbringt, die spielen können, während sie auftreten“, sagte .Paak in einem Statement. „Bei diesem Label geht es um Leidenschaft, um Gefühl, um Ehrlichkeit. Es geht um Respekt für die Kultur und die Kunst und es geht um Herz.“ Anderson .Paak stellte außerdem klar: „APE steht für Anderson .Paak Empire. Und, na ja, wir machen hier draußen in diesem Musikbusiness-Dschungel noch ganz andere Sachen, also APEshit!“