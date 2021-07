Silk Sonic regen dazu an, die Rollschuhe auszupacken – „Skate“ (Musikvideo)

Nachdem Silk Sonic im März ihre Single „Leave The Door Open“ veröffentlicht haben, liefern sie nun mit ihrem zweiten Song „Skate“ eine Sommerhymne.

Das Duo Bruno Mars und Anderson .Paak gaben bereits mit „Leave The Door Open“ einen musikalischen Vorgeschmack auf ihre smoothe Art und Weise, mit Soul umzugehen. Gleich ihr erster gemeinsamer Track wurde zum Hit mit 350 Millionen YouTube-Aufrufen. Nun lieferte das Duo mit „Skate“ eine Single, die sowohl melodisch als auch durch das Musikvideo die Atmosphäre der 70er-Jahre wiedergibt. Textlich geht es um die Hingabe zu einer Frau auf Rollschuhen:

In a room full of dimes

You would be a hundred dollars

If bein‘ fine was a crime

Girl, they’d lock your lil‘ fine ass up in a tower

The way you move like you do

Ooh, it’s like you do it for a livin‘

Do a lil‘ spin, do it again

Shit, look like you playin‘ for the win, oh, baby