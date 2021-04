Nachdem Bruno Mars und Anderson .Paak am 26. Februar 2021 die Gründung ihres Duos Silk Sonic bekanntgegeben hatten, veröffentlichten sie nur eine Woche später ihre erste Single „Leave The Door Open“, die nun auf Platz eins der Billboard-Charts Hot 100 gelandet ist. Und da diese Leistung auch für die individuellen Chart-Historien der beiden Künstler zählt, erzielt Bruno Mars somit nun seine bereits achte Nummer-Eins-Single. Für .Paak hingegen ist es die erste.

Mit insgesamt achten Nummer-Eins-Singles kann sich Bruno Mars ab sofort neben Musiker*innen wie Drake, Katy Perry und Rihanna einreihen. Damit gehört er jetzt auch zu den 18 Acts, die in der gesamten Geschichte der Billboard Hot 100 mindestens acht Mal auf Platz eins landeten.

Hier eine Auflistung aller Nummer-Eins-Hits von Bruno Mars:

„Nothin ‚on You“ (B.o.B. feat. Bruno Mars) – Mai 2010

„Just the Way You Are“ – Oktober 2010

„Grenade“ – Januar 2011

„Locked Out of Heaven“ – Dezember 2012

„When I Was Your Man“ – April 2013

„Uptown Funk!“ (Mark Ronson feat. Mars) – Januar 2015

„That’s What I Like“ – Mai 2017

„Leave The Door Open“ (Silk Sonic) – April 2021

Als Feature-Gast auf Eminems Track „Lock It Up“ wurde Anderson .Paak im Februar 2020 auf Platz 89 erstmalig in den Billboard-Charts Hot 100 gelistet. Mit der Erstplatzierung von „Leave The Door Open“ schaffte es der Musiker somit nun das zweite Mal in die Hot 100. Und das scheint ihn sichtlich zu freuen.

„Bruder, wir haben es geschafft!“

Hierzu twitterte er nämlich: „Bruder, wir haben es geschafft! Jetzt steht fest, dass wir die ganze Woche über Schlaghosen tragen werden“ und spielt damit auf das Musikvideo der Single an, das eine Aufnahmesession im Stil der 1960er-/1970er-Jahre zeigt. Weiter schrieb .Paak: „‚Leave The Door Open‘ ist die Nummer Eins im Land und ich kann Euch nicht genug danken! Heute werden Champagnerkorken knallen!“