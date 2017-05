Rettungsmission im Zweiten Weltkrieg: Neuer Trailer zu Christopher Nolans „Dunkirk“

Seitdem Christopher Nolan mit seiner „Batman“-Trilogie fertig ist, kann er endlich die Projekte umsetzen, die er sich seit Jahren vorgenommen hat. In „Interstellar“ hat er schwarze Löcher und Raumfahrt in den Fokus gerückt, aktuell widmet er sich dem Zweiten Weltkrieg. Und zu seinem nächsten Film „Dunkirk“ ist nun ein neuer Trailer erschienen.

In „Dunkirk“, der mit Sicherheit noch in „Dünkirchen“ eingedeutscht wird, verfilmt Nolan die Belagerung der französischen Stadt im Mai und Juni 1940. Die Stadt stellte im Krieg einen wichtigen Hafen, aus dem Franzosen und Briten über 400.000 Soldaten evakuieren mussten, während Hitlers Streitkräfte immer näher rückten. Die Schlacht von Dünkirchen forderte zehntausende Tote, die Soldaten saßen wie auf dem Präsentierteller. Der Film über die berühmte Schlacht startet am 27. Juli 2017 in den deutschen Kinos. Nolan hat den Film in 65mm gedreht, die Bilder dürften also genauso packend werden wie die Geschichte.

Den Trailer zum Film, in dem Tom Hardy, Cillian Murphy und Harry Styles mitspielen, könnt Ihr Euch hier anschauen: