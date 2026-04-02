Ein Klempner auf Rekordjagd: „Super Mario“ kassiert ab

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Super-Mario-Charaktere  |  „The Super Mario Galaxy Movie“: Rekord-Kinostart mit 34 Mio. Dollar

Foto: Getty Images. Chesnot. All rights reserved.

„The Super Mario Galaxy Movie“ bricht Rekorde: 34 Mio. Dollar am Eröffnungsmittwoch – stärker als jeder April-Kinostart zuvor. Alle Einspielergebnisse im Überblick.

Seit dem 1. April 2026 ist „The Super Mario Galaxy Movie“ das neueste Animations-Abenteuer rund um den namensgebenden Helden Mario und seine Weggefährt:innen im Kino zu sehen. Der Kinostart verbucht einen massiven Erfolg. Wie ein Blick auf die Zahlen verrät, bricht der Film bereits erste Rekorde.

Bei Illumination, Nintendo und Universal klingeln die Kassen

Die Macher:innen des Streifens sowie die Studio-Bosse von Universal und Illumination dürften mit Freude auf die ersten Zahlen von „The Super Mario Galaxy Movie“ blicken. Bereits am ersten Mittwoch, an dem der Film neu im Kino zu sehen war, konnte dieser 34 Millionen US-Dollar einspielen. Dabei handelt es sich um den bisher stärksten Kinostart des Jahres – wobei „Project Hail Mary“ mit Ryan Gosling und Sandra Hüller in den Hauptrollen ein Einspielergebnis von 33,1 Millionen US-Dollar zum Kinostart inklusive Vorpremieren verzeichnete. Zudem gilt es zu beachten, dass „Super Mario“ dies ohne Vorpremieren schaffte.

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Doch damit soll der Höhenflug nicht enden. Der Animationsfilm übertrifft auch seinen Vorgänger aus dem Jahr 2023, „The Super Mario Bros. Movie“, der 31,7 Millionen US-Dollar einspielen konnte. Die Fortsetzung markiert damit einen Rekord und ist der umsatzstärkste Mittwoch in einem April aller Zeiten.

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Wie stark könnte „The Super Mario Galaxy Movie“ performen?

Als der Vorgänger über Ostern 2023 startete, verzeichnete dieser einen Dreitages-Umsatz von 146,3 Millionen US-Dollar sowie einen Fünftages-Umsatz von 204,6 Millionen US-Dollar. Dabei handelte es sich um einen Allzeit-Eröffnungsrekord für Illumination. Man könnte also meinen, dass die Fortsetzung diesen Rekord nun brechen wird – doch die Prognosen deuten darauf nicht hin. Diese gehen davon aus, dass der neue Ableger der Mario-Reihe nach drei Tagen 128,2 Millionen US-Dollar und nach fünf Tagen 186 Millionen US-Dollar einspielen wird.

Sollten die Prognosen zutreffen, würde der Film von den Regisseuren Aaron Horvath und Michael Jelenic den Rekord aus 2023 zwar nicht brechen – es würde sich dennoch um ein fulminantes Einspielergebnis handeln. Bei den Fans, die die Fortsetzung bereits sehen konnten, schneidet diese mit einem Rotten-Tomatoes-Score von 91 % sehr gut ab. Bei den Kritiker:innen sieht dies etwas anders aus: Hier konnte der Streifen nur 44 Prozent erlangen. Beim Blick auf die Zahlen dürfte das die Macher:innen allerdings wenig interessieren.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Super Mario Kinostart Rekord
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