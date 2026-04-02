„The Batman 2“: Alles, was wir über Drehstart und Kinotermin wissen

Robert Pattinson bestätigt: Die Dreharbeiten zu „The Batman 2“ beginnen in Kürze. Was bisher über das Sequel bekannt ist und wann der Film in die Kinos kommt.

Matt Reeves’ Film „The Batman“ aus dem Jahr 2022 erfreute sich mit Robert Pattinson in der Rolle des jungen Bruce Wayne großer Beliebtheit. Schnell war klar, dass ein zweiter Teil folgen würde. Dieser ist unter Fans des Vorgängers heiß erwartet und wurde für das Jahr 2027 angekündigt. Allerdings geriet der Film für einen gewissen Zeitraum in die Produktionshölle, wobei vor allem das Drehbuch große Probleme bereitete – möglicherweise bedingt durch die enorme Erwartungshaltung nach dem ersten Teil. Nun gibt es endlich Neuigkeiten zum nächsten Abenteuer des Dunklen Ritters.

Robert Pattinson äußert sich während Pressetour

Das Update kommt von Hauptdarsteller Robert Pattinson. Für ihn ist 2026 ein besonders arbeitsreiches Filmjahr: So wird er im dritten Teil der „Dune“-Reihe zu sehen sein sowie an der Seite von Zendaya im Ehe-Drama „The Drama“. Mit seiner Schauspielkollegin befindet er sich derzeit auf der Pressetour für diesen Film.

Dabei hatte der Schauspieler nun Neuigkeiten zum Produktionsstart von „The Batman 2“ parat. Demnach sollen die Dreharbeiten – zur Freude vieler Fans – schon bald beginnen. In einem Interview während der Tour sagte er über das anstehende Projekt: „Ich freue mich riesig darauf, es wieder zu tun. Wir werden diese Pressetour wahrscheinlich in … einer Woche abschließen? Und dann fange ich sofort mit den Batman-Sachen an. Das neue Drehbuch ist wirklich großartig.“

Was ist bisher über „The Batman 2“ bekannt?

Damit ist davon auszugehen, dass die Arbeiten am Film in sehr naher Zukunft beginnen werden. Zur genauen Story der Fortsetzung ist aktuell noch wenig bekannt. Zuletzt machten Gerüchte die Runde, dass Scarlett Johansson für eine Rolle im Sequel im Gespräch sei – eine Bestätigung steht jedoch aus. Über den baldigen Beginn der Dreharbeiten hinaus sind bislang kaum weitere Details an die Öffentlichkeit gedrungen.

Wann soll der Film in die Kinos kommen?

In Deutschland soll der neue DC-Ableger ab dem 01. Oktober 2027 über die Leinwände flimmern. Sollten sich Robert Pattinsons Angaben bewahrheiten, dürfte dem Termin nichts mehr im Wege stehen.