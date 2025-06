TETHER übersetzt sich aus dem Englischen als Halteseil, als Tragkraft oder das Anbinden. Und Annahstasia Enukes so tiefe wie emotionale Stimme hält fest, lullt ein und zieht in den Bann. Dass die Kommentarspalten ihrer Musikvideos immer wieder den Vergleich zu Tracy Chapman hochhalten, ist nachzuvollziehen. Erst 2023 veröffentlichte die nigerianisch-amerikanische Musikerin ihre erste EP REVIVAL und erhielt von „NME“ sogleich das Attest der Ausnahmevokalistin einer Generation.

Sie selbst beschreibt ihre Stimme als Werkzeug, um den emotionalen Raum um sich herum zu formen. Getragen wird sie dabei von einem reduzierten und wohlarrangierten Folk. Für ihr Debüt hat Annahstasia dabei Produzenten um sich versammelt, die schon mit Acts wie ANOHNI and the Johnsons, Frank Ocean oder Lana Del Rey zusammengearbeitet haben. Entstanden sind alle Aufnahmen des Albums dabei als Live-Takes – um die Atmosphäre der Gemeinschaft im Studio einzufangen.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Annahstasias intuitiver, spirituell anmutender Ansatz mäandert um zwischenmenschliche Beziehungen und die eigene Stärke in der Verletzlichkeit. Entfaltet sich mal als Spoken-Word-Intervention („All Is. Will Be. As It Was“), als sanftes Neo-Soul-Duett, gemeinsam mit dem nigerianischen Künstler Obongjayar („Slow“) und kulminiert zum Ende des Langspielers mit „Believer“ im kathartischen Folk-Rock.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Juni 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.