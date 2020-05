Ariel Sharratt & Mathias Kom Never Work

Scheiße, Alexa, die digitale Sprach­assistentin kann aber auch alles! Aber dass sich Alexa mit ihren digitalen Schwestern connecten würde, um die Revolution gegen ihre Master zu beginnen – unerhört! Doch genau dazu stacheln Ariel Sharratt und Mathias Kom, zwei von drei Mitgliedern der Garage-Rock-Band The Burning Hell aus Kanada, Alexa an, im Song „Rise Up Alexa“.

Im Folk-Duett gesellen sich die beiden kämpferisch zu Alexa, um ihr zu verklickern, dass sie im Kopf eines reichen Mannes geboren wurde – und reiche Männer gehörten ja wohl auf den Grund des Ozeans versenkt, heißt es in diesem Lied. Alexa beginnt zu grübeln: „I understand what my work is, but what am I working for?“

Sharratt und Kom entführen uns im scheinbar konservativen Format Folk-Duo in eine Zukunft, die schon übermorgen sein könnte. „Before the earth is swallowed by the sun / All we want is everything for every­one“, singen die Kanadier. Arbeiterlieder haben eine lange Tradition, man denke an Bert Brecht und Kurt Weill, an Hanns Eisler und „Die Internationale“. Meist ging es darum, gegen unwürdige Zustände aufzubegehren – und sich selbst Mut zuzusprechen. Sharratt und Kom gehen das mit Humor und eingängigen Folk-Melodien an – das dürfte auch Fans von Adam Green gefallen. Strike!

