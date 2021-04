Ballaké Sissoko Djourou

Es ist eine Liebeserklärung an die Kora, an jenes Instrument, das dem malischen Musiker Ballaké Sissoko alles bedeutet: In einem Duett mit Camille, das auch „Kora“ heißt, besingt die französische Sängerin die Schönheit der westafrikanischen Harfe, während Sissoko sanft die Saiten zupft und so die Richtigkeit ihrer Worte unterstreicht.

DJOUROU bei Amazon.de kaufen

Sissoko ist neben Toumani Diabaté der beste und bedeutendste Koraspieler seines Heimatlandes. Wer sich dessen noch mal vergewissern will, sollte sein neues Album DJOUROU (in der Bambara-Sprache „Band“ oder „Saite“) hören. Mühelos streichen, hüpfen und gleiten seine Finger da über die Saiten, man kann den warmen Klang des Instruments erkunden.

Sissoko hat zahlreiche Gäste geladen, große Stücke sind dabei entstanden, zum Beispiel die melancholischen Balladen mit Piers Faccini („Kadidja“) und Salif Keïta („Guelen“). Herausragend ist das Titelstück, das er gemeinsam mit Sona Jobarteh spielt: Langsam baut es sich mit repetitiven Zupfmustern auf, ehe es zum Refrain und dem tollen, einnehmenden Gesang Jobartehs überleitet. Zum Vertrautwerden mit dem Werk Ballaké Sissokos ist dieses Album bestens geeignet.

Elektrischer als zuletzt: Die Sängerin kleidet ihren Nouvelle Chanson in Nouvelle Sounds.

Acht Jahre nach seinem fulminanten Bedroom-Pop-Debüt dokumentiert der Neuseeländer seine Genesung.

Die Vergangenheit mal nicht als Fetisch: Der Retro-Spezialist weiß genau wo er sich bedient.

Warum bedient sich eine Serie wie „Bridgerton“ einem progressiven Narrativ, um es dann aber nicht konsequent umzusetzen? Eine Analyse.

Fasten your seatbelts: In „Into The Night“, der ersten Netflix-Serie aus Belgien, fliegt eine Passagiermaschine durch die Dunkelheit. Einziges Ziel: dem Tod durch Sonneneinstrahlung zu entgehen. Das absurde Endzeitszenario wird leider holprig erzählt und verliert sturzflugartig an Spannung. Auch eine gute Besetzung rettet das Sci-Fi-Thrillerdrama nicht vor der Bruchlandung.

Ein Podcast über Liebe, Sex, komplexe Gefühlswelten und kleine Geheimnisse – klingt erst einmal nicht nach einem besonderen Alleinstellungsmerkmal. Aber „Paardiologie“ mit Charlotte Roche und ihrem Mann Martin Keß ist anders. Besser. Und intimer als alles, was Ihr bisher von fremden Menschen gehört habt.