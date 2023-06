Das Quartett aus Hull eröffnet dem Shoegaze neue Blickwinkel – und landet im Dilemma.

Einfach mal dem Bass hinterherhören. Wie der mal pulsiert, dann wieder um die Gitarre herumschleicht, das Schlagzeug unterstützt und dann doch konterkariert, mal auspolstert und einen Kontrapunkt setzt. bdrmm mögen eine der allerletzten Sensationen im Shoegaze sein, aber das Genre gibt halt vor allem das eine her: Über dem stoischen Rhythmus mutieren die mäanderden Instrumente und Stimmen gerade so sehr, dass man kleine Veränderungen wie große Ereignisse wahrnehmen möchte.

Das macht Spaß, so mit Augen zu und voller Aufmerksamkeit, aber das Quartett aus Hull ist auf seinem zweiten Album I DON’T KNOW mitunter sogar zu abwechslungsreich, schreckt nicht vor Klavier-Riffs und atonalen Electro-Beats zurück, aber eröffnet damit neue Blickwinkel für eine Stilrichtung, deren Reiz ja gerade die stilistische Eintönigkeit ist. Ein Dilemma, das bdrmm aber in bassig brummendes Wohlgefallen aufzulösen verstehen.