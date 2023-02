Black Belt Eagle Scout The Land, The Water, The Sky

Im Musikvideo zum ersten Song des neuen Albums von Katherine Paul aka Black Belt Eagle Scout, „My Blood Runs Through This Land“, läuft die Sängerin durch die neblige, in schwarz-weiß gehaltene Landschaft des amerikanischen Nordwestens. Dabei läuft ihr immer wieder das titelgebende Blut aus dem Mund, was die Zweideutigkeit des Songs und auch ihres dritten Albums verdeutlicht: Einerseits ist das Blut eine Metapher für die Verbindung ihrer indigenen Vorfahren zu diesem Land. Andererseits ist es jenes Blut, das europäische Siedler bei der gewalttätigen Übernahme dieses Landes vergossen.

THE LAND, THE WATER, THE SKY bei Amazon.de kaufen

Auf THE LAND, THE WATER, THE SKY verhandelt Paul ihre Verbindung zu eben jenen drei Dingen und damit auch ihrem indigenen Erbe. Herausgekommen ist ein bewegendes Stück Musik, bei dem die Multiinstrumentalistin sich dieses Land symbolisch zurückerobert – mit einer so weichen und klaren Stimme, dass es immer ein wenig so wirkt, als würde die Band in einem anderen Raum spielen.

Selbst schnelleren, härteren Songs wie „Fancy Dance“ gibt das eine eigenwillige Ruhe – trotz durchgetretenem Fuzz-Pedal. Aber es ist immer die Ruhe vor dem Sturm – das hier ist kein Wohlfühl-Natur-Album. Eher geht es um Selbstermächtigung, wie auch im Finale des Albums klar wird: „Don’t Give Up“ handelt genau davon – dass Katherine Paul nicht mehr aufgibt, weil sie dann doch ihre Ruhe gefunden hat: in Land, Wasser und Himmel.

Autorin: Elias Pietsch

