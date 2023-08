Ein klassisches Singer/Songwriter-Album von einem, der selbst ein Klassiker ist. Mit Bäumen.

Es soll ja Leute geben, die sich nicht freuen können. Ein paar von denen singen gerade deshalb sehr schöne Lieder. So wie Will Oldham alias Bonnie „Prince“ Billy. Wenn der ein Liebeslied singt, sogar im Duett mit Dane Waters, dann textet er zwar: „Völlig bekloppt, wie gut wir zusammenpassen.“ Aber „Bananas“ klingt trotzdem wie ein Abgesang. Ja, so ist das: Egal, worüber Oldham singt, es klingt immer, als trage er den Gedanken gleich wieder zu Grabe.

Dabei singt er so schöne Sachen: „Changes are constant and so I am constantly changing. When the smoke clears and you look around I’m not there anymore“. Oder auch: „If we aren’t incredible, it’s not for want of trying.“ Und noch was ganz Kurzes: „Knowing is the frst step to unknowing.“ Dazu spielt seine Band akustikgitarren- und streicherlastigen Folk mit Countrypatina, eher langsam als schnell, mit viel Platz für die Worte, aber ohne die Mariachi-Bläser und Jahrmarktsstimmung, die man von Bonnie „Prince“ Billy auch schon gehört hat, dafür aber mit einem schön schiefen morbiden Sound in dem Klimawandel-Splatter „The Trees Of Hell“, in dem die Bäume sich endlich mal blutig rächen. Auch in „Willow, Pine And Oak“ kommen Bäume vor, allerdings sehr viel nettere, aber der Waldschrat-Faktor ist trotzdem vergleichsweise gering.

KEEPING SECRETS WILL DESTROY YOU ist Oldhams so ungefähr 30. Studioalbum, das erste als Bonnie „Prince“ Billy seit 2019. Man könnte es jetzt einordnen ins Gesamtwerk, aber es ist halt einfach ein nachgerade klassisches Singer/Songwriter-Album von einem, der selbst schon ein Klassiker geworden ist, und das auch weiß. Und dass er weiß, dass wir das auch wissen, weiß man spätestens, wenn er singt: „Ding dong / Ding dong ding dong“. Ja ernsthaft: So, wie Bonnie „Prince“ Billy dichtend singt, wird selbst das Glockenklingen der „Crazy Blue Bells“ zur Poesie