Will Oldham geht nach Nashville – und zeigt Country, wie er heute klingen sollte.

Das ging schnell. Nur ein paar Sekunden sind vergangen, da ist Will Oldham schon bei seinem Lieblingsthema: Gevatter Tod. „Turned To Dust (Rolling On)“, der Eröffnungssong von THE PURPLE BIRD, dem 22. Album seines Alter Ego Bonnie „Prince“ Billy, hält im Refrain die Erkenntnis bereit: Wir alle werden bald zu Staub werden, aber bis dahin machen wir halt so weiter. Man könnte das Stück aber auch lesen als Kommentar zum Nachwahl-Kater in den Polarisierten Staaten von Amerika, denn in der Strophe heißt es: „Right is right / Wrong is wrong / No matter which side you’re standing on / Can’t we all just get along?“

Wäre es tatsächlich politisch gemeint, es wäre eine für Oldham seltene Hinwendung zur Aktualität, arbeitet der mittlerweile 54-Jährige doch lange schon eher an der eigenen Zeitlosigkeit. Dazu passt auch der Schachzug, nun mit dem Country-Produzenten David „Ferg“ Ferguson, der auch bei gut der Hälfte der Songs als Co-Autor fungierte, und Country-Studiomusikern in der Country-Hochburg Nashville ein Country-Album aufzunehmen. Das aber natürlich vor allem auch ein Bonnie-„Prince“-Billy-Album ist. Weil es typische, melancholisch-verwehte Bonnie-Songs wie „Downstream“ oder „Sometimes It’s Hard To Breathe“ gibt, aber auch eine Saloon-Beschallung wie „Guns Are For Cowards“, die nicht nur durch den absurden Text fast schon eine Karikatur ist.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Diese beiden Ideen fnden aber öfter zusammen, nicht nur in „New Water“, und dann ist es, als würde sich Oldham vor Nashville verbeugen und, unsichtbar für die Country-Puristen, dann doch lächeln. Es ist ein feines Lächeln, ein respektvolles, aber insgeheim weiß der Lächler eben: Ich hab euch eben mal so gezeigt, wie Country heute klingen sollte.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Amazon Music Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren Anzeige: Jetzt kostenlos Amazon Music Unlimited testen.

Welche Alben im Januar 2025 noch erschienen sind, erfahrt ihr über unsere monatliche Veröffentlichungsliste.