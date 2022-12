Brendan Benson Low Key

Wie so viele Musikerkollegen sah sich auch US-Singer/Songwriter und Raconteur-Kooperateur Brendan Benson gezwungen, in isolierter Heimarbeit neues Material zu komponieren. Das Ergebnis dieser Ein-Mann-acht-Spur-Session sind acht Songs, die aber keiner klanglichen Lo-Fi-Kasteiung folgen, sondern Bensons klassischen Songwriter-Stilwillen wieder fokussierter und weniger HipHop-hibbelig als zuletzt erscheinen lassen.

Selbstreflexiv widmet sich der 52-Jährige Zwischenmenschlichem wie abgebrochenen Brücken oder – ironischerweise – der Einsamkeit und Leere, die das gerade brachliegende Leben als fahrender Musiker mit sich bringt. Doch er verpackt tiefschürfende Themen nicht in tonale Trübsal, sondern kombiniert Sixties-Sensibilität mit Power-Pop-Perfektionismus und Indie-Insignien aus der Rock-Garage. Selbst ein Ausflug in entspannte Reggea-Rock-Gefilde in Form des Gerry-Rafferty-Covers „Right Down The Line“ aus dem wohl quintessenziellen Benson-Prägungs-Jahr 1978 gesellt sich hinzu.

