Brijean Feelings

Tremolierende Orgel, tropische Conga-Percussion, tiefenentspannter Bass. Und dann dieser geile Groove. Schnell fühlt man sich bei den moody Disco-Nummern von Brijean Murphy wie beim wunderbar synkopierten Art-House ihrer (nicht verwandten, nicht verschwägerten) Namensvetterin Róisín Murphy – und sogar ein bisschen wie in den discomelancholischen Songs von Kylie Minogue, wiewohl der letzte Wille zum Hallenpop mit chartstauglichen Melodiebögen bei Brijean dann doch fehlt.

Brijean Murphy hat sich in den letzten Jahren einen Namen in der Indie-Welt der Bay Area gemacht, hat für Toro Y Moi und für U.S. Girls Percussions gespielt. Dass sie vom Rhythmus her kommt, dass sie für den experimentellen Jazzer Jeff Parker schwärmt, das hört man nun auch (nach einem Mini-Album 2020) auf FEELINGS, der ersten Langspielplatte des Duos Brijean, das aus Brijean Murphy selbst und dem Produzenten Doug Stuart besteht.

Toro Y Moi revanchiert sich für vorige Percussiondienste an den Keyboards. Brijean dürfte in seinem Melancholia-Groove auch Disco Fans von Roosevelt und von den Parcels gefallen, wiewohl Brijean selbst mehr Zutaten aus den frühen 90ern stibitzt als die vorgenannten 70er/80er-Affiniciados. Brijeans Goldglitzer-Tropendisco- Glamour hat auch was von Sofi Tukker, allerdings auf einem gechillteren Energielevel. Kurzum: Die perfekte Platte für die Emo-Home-Disco, mit Jeans oder ohne Jeans, kommt von Brijean.

