Da ist sie wieder, die „Klassik-Techno-Fusion“, an der schon andere gescheitert sind (Jeff Mills, Henrik Schwarz). Man kann Detroit-Legende Carl Craig zugutehalten, dass sein musikalischer Horizont nicht bei der Clubmusik aufhört, dass er in seinen Projekten immer schon um die Integration von Elementen aus zeitgenössischer klassischer Musik und Jazz bemüht war. VERSUS geht auf ein Konzert im Mai 2008 in in Paris zurück, bei dem sechs Craig-Klassiker in Orchesteraufnahmen zu hören waren. Nun haben die Beteiligten ein ganzes Album daraus gemacht, „aufgenommen mit Francesco Tristano und dem Orchester Les Siècles unter der Leitung von Francois-Xavier Roth“, wie es in korrekter E-Musik-Diktion heißt. Pianist Tristano hat die Tracks für Orchester transkribiert. Wie fast immer bei diesem Crossover, sind die unterschiedlichen Zielsetzungen – hier: Repetition mit Phasenverschiebungen, dort: Melodie aus dem großen Klangkörper – nicht zu vereinigen. Im Gegenteil: die besten Momente sind die, in denen klar definiert ist, wer die Führung übernehmen soll: Symphonieorchester oder Electronics. Sehr oft klingt es unfreiwillig komisch, wenn das Orchester im vollen Ornat die Melodien – sprichwörtlich – herausposaunt.

https://www.youtube.com/watch?v=-U0OultlRl8 Video can’t be loaded: Carl Craig presents Versus (Full Concert) (https://www.youtube.com/watch?v=-U0OultlRl8)