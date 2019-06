Vorwort: Cassius‘ Philippe „Zdar“ Cerboneschi starb am 19. Juni 2019 und damit zwei Tage vor Veröffentlichung dieser Platte. Unsere Rezension wurde davor verfasst.

Ein Album mit einem schwelgenden Instrumental namens „Summer“ zu beginnen und an das Finale desselben eine glamouröse 80er-Elektro-Ballade mit dem Titel „Walking In The Sunshine“ zu stellen, ist ja beinahe schon eine klimapolitische Aussage. So gut fühlt sich der Sommer in den Traumspiralen der beiden Franzosen an, die sich schon seit 20 Jahren als Cassius auf dem Produzenten-Parkett sonnen.

Philippe „Zdar“ Cerboneschi und Hubert „Boom Bass“ Blanc-Francard sind wohl energetisch gerade ganz gut aufgestellt, für DREEMS haben sie sich an das gemacht, was sie besonders gut können: ein Album als eine Art DJ-Set bauen (Gastbeiträge von Beastie Boy Mike D, Portugal. The Man, Owlle). Hier fällt ein Clubhit in den nächsten, ohne dass die beiden Franzosen hochaktuelle Rezepturen benutzen. „Cuffed“ kommt mit einem endlosen Boom-Bass-Intro angefahren und verharrt dann stoisch auf einem Piano-Motiv. „Rock Non Stop“ verbindet Oldschool-Disco, House, Funk-Gitarre und verfremdete Vocals zu einem klassischen Ed Banger.

Auf diesem seinem eigenen Album weiß „Zdar“ doch weitaus mehr zuzupacken als auf den neun neuen Tracks von Hot Chip auf A BATH FULL OF ECSTASY, für die er ebenfalls als Produzent verantwortlich zeichnete. DREEMS wischt dem Funk den Staub der vielen Jahre mit Entschiedenheit weg.

