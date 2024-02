Auf Sightseeing-Tour durch fünf Jahrzehnte Funk und Disco.

Am besten sind Chromeo immer dann, wenn alles easy ist. Etwa in „Got It Good“. Vier Minuten lang feiert das Duo hier zu weichen Synthies und dezent abgedämpften Percussion-Beats die Liebe mit all ihren Fallstricken. Kann sein, dass manche meckern, aber hey, „we’ll figure it out“. Dave 1 und P-Thugg können das seit 20 Jahren: Songs schreiben, die im besten Sinne lässig sind, die Groove besitzen, einen in Nächte mitnehmen, in denen alle glitzernde Dancing Shoes und schneeweiße Schlaghosen tragen.

ADULT CONTEMPORARY folgt dem tradierten Weg, oft geht das hervorragend auf. „Words With You“ macht mit seiner Prince-Gitarre und scharfen Bläsern ebenso viel Spaß wie „Replacements“. Und das kleine „A Cut Above“ traut sich sogar etwas, für das die beiden nicht unbedingt stehen: eine Art sanfte Ruhe, irgendwo zwischen Metronomy und Steely Dan.

Zur Wahrheit gehört aber auch: Manchmal wirkt diese Platte so, als würden einen Chromeo auf eine Bustour durch 50 Jahre Funk und Disco mitnehmen. Hier, guck mal, der Bass! Schau mal, sind diese Synthies nicht IMMER NOCH lässig? Hier, das nennt man Kopfstimme! Die Frage, ob das Kunst oder Kunsthandwerk ist, ist also der Elefant im Raum. Aber dieser Elefant tanzt ziemlich gut.

