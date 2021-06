Fehler Kuti Professional People

Zum Einstieg eine kleine Meditation auf Beats und Synthies, ein fast schon kaputtgedämmter Raum. In dem Moment, da du dich auf eine Minimal-Music-Endlosschleife eingegroovt hast, tritt die Stimme Julian Warners in den Track und aus dem Off schiebt sich eine massive Chorwand nach vorne, „All Ausländer Go To Heaven“.

„Das ist keine Black Lives Matter Compilation“, lässt der Künstler uns im Beipackzettel zu seinem zweiten Album wissen und erinnert an die Leben der Migranten, die wir in der Protestwelle, die auf den Tod George Floyds folgte, systematisch außer Acht ließen. It all comes down to Klassenkampf, könnte hier auch im besten Fehler-Kuti-Argot stehen. Eine Sprache of Colour ist dem Musiker und Dramaturg eigen, er diskutiert „The Price Of Teilhabe“ in einer polternden Afrobeatballade und schickt ein gut durchgeorgeltes Soul-Instrumental mit dem Titel „In Every City, In Every Aldi The Blood Of My Brothers And Sisters Taints Your Spargel“ bald nach.

Das Umdenken und Gegenerzählen fällt auf den fruchtbaren Boden der erweiterten musikalischen Lingua im Acher-Kosmos, featuring Sousaphon, Bassklarinette, Marimba und Synthesizer. Das komplette Notwist-Team ist hier am Start, ein paar mittelgroße Hits kratzen sich schon nach dem zweiten Hördurchlauf heraus. Zum Finale ein kraftwerkscher Melodienstrauß aus dem Analogland: Say hello, winke goodbye!

So gut wie Gott und die Sonne zusammen ist dieser R’n’B-Funk aus Australien.

Eine wundervoll sehnsüchtige Folk-Ode ans Leben, die nur ein wenig zu lang geraten ist.

Der Veteran mit Techno-Pop im Radioformat, der mindestens eine Dekade zu spät kommt.

