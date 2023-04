Nachrichten aus der Schneekugel: intime Americana jenseits der Klischees.

Das Cover zeigt es bereits: Ihr BIG PICTURE verortet diese in England geborene, in New York lebende Singer/Songwriterin als eine in einer Schneekugel eingeklemmte Häuslichkeit. So eine Schneekugel kann romantisch sein, das Lied „Lights Light Up“ erzählt im ersten Teil davon: Zwei Menschen finden sich, verlieben sich ineinander, erträumen sich ihre eigene Schneekugel mit gemeinsamen Träumen und Zielen: BIG PICTURE.

Doch dann kommen die Risse und die Fragen: „Willst du eines Tages von hier weg?“ – „Kommt auf den Tag an!“ Fenne Lily hat ein Gespür für zärtlich gesungene Worte mit großer Wirkung. Die Musik hat sie zusammen mit dem Produzenten Brad Cook entwickelt, ein Experte für intime Americana abseits der Klischees. Zusammen gelingen ihnen meisterhafte Stücke wie „Superglued“, bei dem Fenne Lily mit gebrochener Stimme über den Wandel der Gefühlswelt singt – und dabei eine Intensität erreicht wie Beth Gibbons, Laura Marling oder Beth Orton.