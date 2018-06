Das Debütalbum von Nicholas Frampton und Evelyn Taylor hat auf sich warten lassen, vier Jahre sind nach der Veröffentlichung der ersten Tracks auf der EP „Reverie State“ vergangen. Vielleicht musste das so sein, weil die Musik des Duos aus Iowa einen weiten Weg zurückzulegen hatte, von ihren großen Folk- und Rock-Vorbildern aus den 70er-Jahren, von den Traumbildern in den Köpfen, die sich um Peace und Love (auch in der zerstörerischen Variante), um das Land und das Glück, aber auch um den am weitesten entfernten Mond drehen.

Unter dem Namen Field Division haben sie eine sehr schön zusammenhängende Songsammlung veröffentlicht, die wie ein Soundtrack zu einem einzigen opulenten Bild daherkommt, die nur in ihren Details (Congas, Streicher, Sitar) aus dem Hauptstrom ragt. Welches Bild? Dieses Bild: John Lennon und Stevie Nicks auf einem gemeinsamen Beach-Trip irgendwo an der US-Ostküste, sowohl die akustischen als auch die elektrischen Gitarren im Gepäck, die Sonne ist grade eben untergegangen. Die Seventies sind definitiv noch nicht vorbei.