Fotos Auf zur Illumination!

Das erste Fotos-Album mit Liedern wie „Viele“ und „Giganten“ zählt zu den vergessenen Meisterwerken deutscher Indie-Musik, fast 15 Jahre ist das her. Auf den Platten danach inszenierte Sänger und Songwriter Tom Hessler die Band immer wieder neu, mal als Shoegazer, mal als Kammerpopper, jedes Werk trägt andere Vorzeichen.

So auch AUF ZUR ILLUMINATION!: Hessler hat im Sommer aus der Isolation heraus die Erleuchtung gesucht. Er nutzte dafür, was er im Neuköllner Heimstudio vorfand, entsprechend analog und mumpfig klingt die Platte, man könnte es auch Vintage-Lo-Fi nennen. Vorbilder fand Hessler in Ariel Pink, an dessen Schlafzimmer-Psych-Pop-Meisterstücke „Das Verlangen“ erinnert.



Das zehn Minuten lange kosmische Dröhnen „Silberne Maschine“ ist eine Hommage an Hawkwinds Psychrocker „Silver Machine“. Noch krautiger klingt das „Nachtschattenglühen“ im Witthüser & Westrupp-Stil. Das beste Stück ist gleich das erste: „Rauschen“ galoppiert als Folksong über minimalistische Beats. So klängen Kante, tauschten sie den Theatergraben gegen Hesslers muffige Bude in Neukölln.

