Frittenbude Apokalypse Wow

Wer im Philosophie-Unterricht aufgepasst hat, erinnert sich womöglich noch an die Dialektik. Was der olle Hegel erfunden hat, wird nun von Frittenbude als Grundprinzip ihres neuen Albums APOKALYPSE WOW wiederentdeckt. Musste wohl so sein, seit die Wahlberliner Antifa-Lieblinge durch den Ausstieg von Martin Steer zum Duo schrumpften.

APOKALYPSE WOW bei Amazon.de kaufen

Nicht nur im Song „Marx & Biggie“, feat. Philo-Popstar Genosse Karl und dessen größter Hit „Dialektischer Materialismus“, werden These und Antithese entworfen. Vom Song „Suchen/Finden“ über die Hymne auf den Wodka „Stoli“, in der „Solidarität und Promiskuität“ glücklich zueinander finden, bis zu „Das Glas“, das immer „halb voll“ oder „halb leer“ ist.

Mensch oder Schwein?

In „Neue Welt“ stellt sich die alte Grundsatzfrage: Mensch oder Schwein? Generell, weil es ist ja Frittenbude: Revolte oder bloß Krawall? Oder auch: Crystal, Schnaps oder Zigaretten? Im Zweifel: alles! Da gelingt dann doch mal die Synthese, an der Frittenbude so lange kein großes Interesse haben, wie der Bollersound nicht an Wucht verliert. Und das tut er selten, auch wenn von den Rap- und Techno-Anfängen des Projekts nicht viel geblieben ist und auf APOKALYPSE WOW die Rock-Gitarren den Ton angeben.

Der beste Moment kommt aber, wenn Johannes „Strizi“ Rögner und Jakob Häglsperger dann doch die Geschwindigkeit rausnehmen, sich für „Vorbei“ im gepflegten Midtempo einrichten und feststellen: „Der ganze Schmerz, der ganze Scheiß, und alles, was wir nicht begreifen, geht vorbei – es geht vorbei.“ Kann man nur hoffen.

Die Berlinerin startet ihre Pop-Star-Karriere. Übernächstes Berufsziel: Bundeskanzlerin.

Können auch Aliens romantisch sein? Karin Dreijers selbstbewusst verschrobener Synthie-Pop spricht durchaus dafür.

Kitchen-Sink-Hop, der auch in der Krise kräftig aufs Maul gibt.

Acht Eimer Hühnerherzen, Kaleo Sansaa, Skuff Barbie, Team Scheisse und mehr. In seiner neuen Popwoche führt uns Kolumnist Linus Volkmann durch ein ganzes Jahr unterschiedlichster Live-Konzerte – immer auf der Flucht vor Corona, versteht sich. Ein paar Postkarten aus der Gig-Normalität 2022.

UNCERTAIN JOYS soll Anfang 2023 erscheinen.

Eddie Argos und Co. spielen ihr „Class of 2005“-Debüt BANG BANG ROCK AND ROLL in voller Länge. Das könnte ein Spaß werden.