Referenzreiche Gitarrenmusik, die gleichermaßen in den Arm und den Schwitzkasten nimmt.

Wer ein bisschen drinsteckt im hiesigen Postpunk-Betrieb, kennt womöglich diese Stimme hier. Denn bei Gas Wasser Indiepop singt Jochen Gäde, dessen Ex-Band Keine Zähne im Maul aber La Paloma pfeifen vor rund zehn Jahren mal mehr als bloß Geheimtipp-Status besaß. Auch bei seinem aktuellen Entwurf kreist wieder vieles um die kruden bis pointierten Texte und um seine Art zu singen – irgendwo zwischen agitiert und resigniert, zwischen spöttisch und dringlich. Neu ist aber die Band, die sonst mit anderem Sänger nicht nur unter dem Namen Die Bullen auftritt, sondern sich auch wie Polizisten kleidet.

Aber das ist eine andere Geschichte. 15 ZOLL MAUL zieht seine Faszination jedenfalls vor allem daraus, dass der dunkle und schroffe Punk immer wieder aufgehellt wird von bittersüßen Keyboard-Passagen. Das verleiht dem Projekt eine Anmutung, als hätte man die Leiber der Pet Shop Boys an Turbostaat genäht. Schmerzhaft, aber auch schön, Punk, aber am Ende auch Wave. Gas Wasser Indiepop ist in der Lage, den Songwriter-Furor von Gäde mitreißend in Szene zu setzen.

Ob er vom „Prominenten im Sack“ und „Mobbing Mambo Number Five“ singt, oder in einer Lagerfeuerminiatur mit dem Titel„Und immer noch nicht gebumst“ eine Geschichte von früher erzählt, alles hält auf dieser variantenreichen Platte ganz selbstverständlich zusammen. Ein kunstvolles Debüt, das dahingerotzt tut, aber in Wahrheit vor Detailliebe nur so überläuft.

