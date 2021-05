Iceage Seek Shelter

Iceage-Sänger Elias Bender Rønnenvelt muss 12 oder 13 Jahre jung gewesen war, als er die Songs der Spacemen 3 erstmals hörte, sie sollten für ihn einen größeren Nachhall besitzen. Da traf es sich jetzt gut, dass Sonic Boom, Mitgründer von Spacemen 3, in einem Interview kundtat, dass er die Band aus Kopenhagen ganz gerne produzieren würde.

Das große Lärm- Versprechen der Sonic-Boom-Produktion kann SEEK SHELTER einlösen, wenngleich sich das anders anhört als der Teenage-Punk der ersten Iceage-Platte von 2011, die Songs docken allenfalls noch an die Vaudeville-Sequenzen der letzten Jahre an. Stattdessen ist SEEK SHELTER ein in jedem Moment bildstarkes Werk geworden: „Drink Rain“ stellt mit Piano und Bläsern eine angekatschte Barmusik in den Raum. „Gold City“, beinahe eine Spoken-Word-Ballade, kratzt sehr ordentlich im Gebälk.

Ganz vorne stehen hier aber glutrote Postpunk- Songs, die in einem anderen Moment auch als Stadionhymne durchgehen würden. „High & Hurt“ ist der Titel, der uns auf diese Fährte schickt – und nicht mehr loslässt.

