Der Godfather of Punk – und der ultimative Blowjob.

Zu einem Jazz-Festival erscheint man nicht mit Stooges-artiger Rumpelrockbesetzung. Da bringt man – wenn man schon den Anzug verweigert und bereits während der ersten Sekunden des Openers „Five Foot One“ die Weste abstreift, um einen 77-jährigen Oberkörper freizulegen – ein siebenköpfiges Ensemble samt Bläsern mit. Und wie die Iggy Pops Backkatalog den Marsch blasen!

Vermeintlich totgenudelte Klassiker wie „The Passenger“ und „Lust For Life“ erstrahlen in neuer Bläserblüte, bei den Proto-Punk-Prüglern des Stooges Zeitalters „Raw Power“ und „I Wanna Be Your Dog“ überschlägt sich die Truppe fast vor Raserei. Am besten steht aber „Nightclubbing“ die jazzy-elegante Abendrobe.

Doch Iggy Pop klopft nicht nur die Greatest Hits ab, sondern erinnert auch an Deep Cuts wie „The Endless Sea“ und „Mass Production“. Stimmlich in Topform, begrüßt er die Menge mit „Hey motherfuckers, kiss my ass!“ Wenn die anstehenden Klimakatastrophen auch nur ansatzweise so brachial ausfallen wie die Naturgewalt Iggy Pop, dann Gnade uns Gott.

