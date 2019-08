Ilgen-Nur Power Nap

Hoffnungsträgerin. Indie-Rock-Retterin. Demnächst-Popstar. Welche der ihr zugewiesenen Rollen Ilgen-Nur Borali einnehmen will und wird: Ihr Debütalbum ist gut genug für alle Unternehmungen. Mit POWER NAP beweist Ilgen-Nur: Sie kann alles. Also vergleichsweise konventionelle Indie-Rock-Ausbrüche („Easy Way Out“), aber auch bezaubernde Unsongs, die sorglos hingehunzt scheinen („Clean Sheets“).

Vor allem aber Hymnen. Hymnen wie „Nothing Surprises Me“, das nicht nur eine Melodie hat, die nicht mehr aus dem Kopf will, sondern vor allem eine dieser ungemein griffigen Zeilen besitzt, wie sie aktuell niemand so zuverlässig raushaut wie die 23-jährige Nochhamburgerin und Baldberlinerin: „I watch it quietly, nothing surprises me.“ Anderes Beispiel: „Your face looks so familiar when you try to look away.“ Oder: „I could be anyone, I could be having fun.“

Kurz: Kaum jemand fasst den Seelenzustand dieser Generation auf dem Weg in ihre Dreißiger, nennen wir sie „Z“, in solch wohl gedrechselte, aber dennoch lakonische und vor allem poetische Zeilen. Mal geht es um Momente, die man verzweifelt festhalten möchte, dann aber um Tee, den man trinken muss, weil keine Milch für den Kaffee da ist. Es geht um Tage, die man sinnlos vor dem MTV sendenden Fernseher verbringt, und um durchfeierte Nächte in Queer-Bars. Es geht um Langeweile, Ziellosigkeit und Antriebsarmut, aber eben auch, wie ein Songtitel verspricht, „Deep Thoughts“. Es geht: um alles und nichts. Eben.

