MUSIKEXPRESS präsentiert: Ilgen-Nur auf Tour im November

Am 21. November 2023 startet die Singer-Songwriterin ihre Tournee mit einem Konzert in Leipzig.

Vier Jahre sind seit dem Erscheinen ihres Debütalbums POWER NAP vergangen und ihre Hymnen haben sich seitdem gut ins Ohrwurm-Gedächtnis brennen können. Im Winter 2023 kommt Ilgen-Nur nun, präsentiert von MUSIKEXPRESS, auf Tour – und stellt dabei sicherlich auch viele neue Tracks vor, die sie in ihrer Zeit in Los Angeles schrieb.

Nach L.A. reiste die Indie-Rock-Musikerin Anfang 2020, um dort beim SXSW aufzutreten. Nur machte die Corona-Pandemie ihrem ganzen Plan einen Strich durch die Rechnung. Die Künstlerin nahm dem ungewollten Stillstand schließlich als Chance wahr, blieb in der kalifornischen Stadt und arbeitete an neuer Musik.

Am 7. Juli kommt ihre neue Single „Purple Moon“ heraus – ein Stück, das sie in ihrem neu gewählten US-Zuhause entstand. Entsprechend wird ihre Tour, die im November in Leipzig starten wird, „Purple Moon Tour 2023“ heißen.

Wer für sich selbst herausfinden möchte, inwiefern das warme Amerika ihren Slacker-Sound beeinflusst hat, sollte sich Tickets für eine ihrer Winter-Shows kaufen. Karten kosten um die 28 Euro und können hier erworben werden.

Ilgen-Nur auf Tour – MUSIKEXPRESS präsentiert:

21.11. Leipzig, Naumanns

22.11. Berlin, Hole44

23.11. Bremen, Tower

24.11. Münster, Gleis 22

26.11. Hamburg, Knust

27.11. Köln, Bumann & Sohn

28.11. Wiesbaden, Kesselhaus

29.11. München, Milla

30.11. A-Wien, Fluc

ME-Autor Thomas Winkler schrieb in seiner Review zum Debüt über Ilgen-Nur: „Hoffnungsträgerin. Indie-Rock-Retterin. Demnächst-Popstar.“ Er gab POWER NAP fünf von sechs möglichen Sternen. Lest hier seinen ganzen Text.