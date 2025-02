Ins Diktiergerät gerappt: HipHop zwischen DIY-Geschrammel und Cloudrap – und für Menschen, die die Afterhour am liebsten unter der Decke mit einem Buch verbringen.

Anno 2025 ist es ja wirklich schwierig, die Zuhörerschaft mit etwas wirklich Neuem zu überraschen und ihr etwas zu servieren, was sie wirklich überrascht. Aber vielleicht hat John Glacier das geschafft: Ihr Rap ist manchmal eingefasst in Indie-Gitarrengezupfe, das an die Pixies erinnert, dann wieder an Witch House wie von Salem oder experimentelle Electronica à la Eartheater (die natürlich als Gast auf „Money Shows“ mitproduziert). Währenddessen rappt John Glacier konstant trocken über die stacheligen Soundwelten, als würde sie unter der Bettdecke in ein altes, analoges Diktiergerät sprechen, dessen Aufnahmebänder schon ein paar Mal zu oft benutzt wurden. Ganz im Sinne ihres eisigen Künstlernamens klingt sie dabei nahezu unbeteiligt – allerdings nur fast, denn durch die fast ausdruckslos wirkende Delivery gelingt es ihr, einen hypnotischen Sog aufzubauen.

Im Opener „Satellites“ klingt John Glacier so, als würde sie sich nur noch mit Mühe durch den Track schleppen können, während sich um sie herum Vocalsamples, verzerrte Gitarren und Schlagzeug zu einer wilden Collage von verwirrender Schönheit aufbauen. Auf „Ocean Steppin’“ ist Sampha gleich eines Wiederhalls aus einem Traum irgendwo in der Ferne zu hören, während Glacier Lyrics mantramäßig in sich immer weiter ausdehnende Kreise ausbreiten lässt.

Oder das flirrende „Found“, so etwas wie das wabernde Herz des Albums, das inmitten einer in unzählige Stücke zerbrochenen Welt irgendwo noch ein wenig Hoffnung findet. Oder es zumindest glaubt. Es ist schwierig, Glacier zu fassen – das fängt schon mit dem genderbending Namen an, aber hört bei ihren meditativen Rhymes, der Vorliebe ihres Executive Producers Kwes Darko (den man noch von seiner Zusammenarbeit mit Slowthai kennen könnte), noch lange nicht auf. Die durch die chronische Bindegewebsstörung Ehlers-Danlos behinderte Rapperin hat sich als Autodidaktin vor einigen Jahren selbst das Produzieren mit Tools wie Garage-Band und Logic beigebracht – praktisch, denn das lässt sich in Schmerzphasen auch immer im Sitzen erledigen.

HipHop, der mit Elementen aus den verschiedensten Genres spielt, der Härte im Sound und Selbstbetrachtung und künstlerischen Anspruch miteinander verbindet

Ihre Produktionen hat Glacier dann auf Soundcloud veröffentlicht, so weit, so Gen Z. Aber dass ihr Debütmixtape SHILOH: LOST FOR WORDS mit seinen twitchy Beats und intimen Raps dann auch von Zeitungen wie dem „Guardian“ besprochen werden würde, unterscheidet sie dann doch von den meisten Bedroomproducerinnen ihrer Generation.

Wie klingt UK HipHop 2025? Wie klingt UK Rap nach Skepta und Stormzy, nach der Härte des Drill und den introspektiven Betrachtungen von Kano, nach Little Simz und Slowthai? Vielleicht so wie John Glacier: HipHop, der mit Elementen aus den verschiedensten Genres spielt, der Härte im Sound und Selbstbetrachtung und künstlerischen Anspruch miteinander verbindet. John Glacier, das ist HipHop für Menschen, die gerne ein paar Stunden zu lang in den Club gehen, aber deren Idealvorstellung einer Afterhour aus einer Deckenhöhle und einem guten Buch besteht. Für Leute, die Kurt Cobain noch vermissen, aber auch Salem und Eartheater hören. Und was sagt John Glacier selbst? In ihrer Streaming-Bio hält sie sich kurz: „Hi, I’m John“ und: „The world is in fames.“ True. Aber wenn dabei LIKE A RIBBON läuft, ist noch nicht alles verloren.

