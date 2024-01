Skepta weist Holocaust-Vergleich zum Single-Artwork zurück

Dennoch will er nun für seinen Single-Release „Gas Me Up“ ein weniger anstößiges Bildmotiv wählen.

Skepta hat kürzlich nach fast fünf Jahren Albumpause für 2024 ein neues Solo-Werk angekündigt. Der Titel: KNIFE AND FORK. Und schon direkt nach der VÖ-Bekanntgabe muss sich der UK-Rapper schweren Vorwürfen stellen. Ihm wird nämlich in den sozialen Medien vorgeworfen, mit dem Cover der kommenden Single „Gas Me Up (Diligent)“ eine geschmacklose Anspielung auf NS-Zeiten gemacht zu haben. Auf dem Cover-Artwork zu sehen sind die rasierten Hinterköpfe mehrerer Männer und auf einem Hinterkopf befindet sich ein „Gas Me Up“-Tattoo.

Die Formulierung „Gas Me Up“ ist englischer Slang und bedeutet so viel wie jemanden „aufzuhypen“. In Verbindung mit der NS-Zeit kann das Bild mit dem Tattoo aber auch als taktloser Holocaust-Verweis verstanden werden, so Kritiker:innen via Social Media. Schließlich wurden Gefangenen in Konzentrationslagern zu Zeiten des Nationalsozialismus die Kopfhaare abrasiert, bevor sie gerade durch den Einsatz von Gaskammern zu Tode kamen.

„Ich muss aufhören, wenn ich meine Kunst nicht so ausdrücken kann, wie ich sie sehe“

Skepta reagierte kurz nach Aufkommen der Kritik auf die Vorwürfe und entschuldigte sich via „X“ für das Cover. Er schreibt, dass er verstehen kann, wieso sein „einzelnes Kunstwerk, ohne Kontext, als anstößig empfunden werden kann“. Jedoch führt er weiter aus: „Nach einigem Nachdenken habe ich nicht das Gefühl, dass ich weiterhin der Künstler sein könnte, den ihr alle kennt und liebt, wenn meine Kunst überwacht wird.“ Er müsste mit der Musik aufhören, wenn er seine Kunst „nicht so ausdrücken könne“, wie er sie sehe.

Deswegen wolle er seine Intentionen und Ideen erklären und postete das Moodboard für die neue Platte zum besseren Verständnis. Thematisch behandele KNIFE AND FORK vor allem den Zeitraum um 1980, in der seine Eltern nach Großbritannien immigrierten. Zu dieser Zeit waren diese mit einer sehr präsenten Skinhead- und Fussball-Kultur konfrontiert. Nach dieser Erklärung löschte Skepta alle mit dem Titelbild dazugehörigen Ankündigungsposts.

Das Release-Datum der Single „Gas Me Up (Diligent)“, am 26. Januar, bleibt wie geplant bestehen – dann aber wohl mit anderem Cover.