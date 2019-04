John Southworth Miracle In The Night

Die Schar der an Americana geschulten Singer/Songwriter aus Nordamerika ist groß, doch John Southworth ragt heraus. Der Kanadier interessiert sich wenig für den Realitätsbezug seiner Songs, sein Lieder sind nicht irgendwo verwurzelt, sondern schweben frei über Landschaften, verlassene Nester, dichte Städte. Mal berühren sie kurz die Tin Pan Alley, mal docken sie an einen Wanderzirkus aus dem Mittleren Westen der USA an, besonders gerne zieht es sie aber auf die endlosen Straßen und hoch in die Berge.

Elegant klingt diese Musik, Southworths Begleitband heißt The South Seas, sie spielt wie ein Barorchester, das aber lieber zum Tee aufspielt als zum Schnaps. Dazu singt der Songwriter mit einer Stimme, die sich nicht entscheiden will, ob sie croont oder raspelt, singt oder flüstert. So entstehen Lieder wie „No Inner Mission“, in denen die Harmonien von Brian Wilson ruhen, aber auch die Romantik von Tom Waits und das Storytelling von Randy Newman. Das Titelstück ist eine Hommage an Frank Sinatra: Jede Wette, dass dessen Großwerk IN THE WEE SMALL HOURS für John Southworth ein Grundnahrungsmittel ist.

Kooperation

Der kanadische Singer/Songwriter entwickelt sich zu einem Rufus Wainwright mit hintergründigem Humor.

