Jon Hopkins Music For Psychedelic Therapy

The drugs don’t work? Immer mehr Expert*innen sehen das anders. Psychoaktive Substanzen nehmen Einzug in die Schulmedizin, aktuell laufen Studien, wie Substanzen wie Psilocybin bei der Behandlung von Depressionen helfen. Jon Hopkins, Grenzgänger zwischen House, Ambient und Electronica, freut das, sagt aber auch: Vergesst die Musik nicht! Sie biete schließlich den Soundtrack für psychedelische Zeremonien.

Der nüchterne Titel MUSIC FOR PSYCHEDELIC THERAPY zeigt, dass Hopkins tatsächlich am Nutzwert dieser Musik interessiert ist. Die Tracks bieten symphonischelektronische Flächen, Field Recordings aus der Natur, Dark Ambient-Dröhnen und Piano-Tupfer. Seine Leidenschaft für House-Beats hat Hopkins für dieses Projekt zur Seite gelegt.

Beim letzten Track „Sit Around The Fire“ hört man die Stimme von Richard Alpert, einem 2019 verstorbenen Psychologie-Professor, der zusammen mit Timothy Leary bewusstseinserweiternde Experimente durchführte, sich dem Hinduismus zuwandte und sich den

Namen Ram Dass gab, was für Diener Gottes steht. „Quiet the mind, open the heart“, fordert er, sodann würde man alles lieben, die Blumen, den Baum, die Menschen. Return of the Hippies!

