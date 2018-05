Friends, holt schon mal den Schnaps und die bunten Pillen raus: Wir feiern morgen die unglaubliche 750. Ausgabe des Musikexpress! Yeah! 👏🏼 Es klingt zugegebenermaßen immer ziemlich lame darauf hinzuweisen, dass man Deutschlands ältestes (durchgängig erschienenes) Musikmagazin ist. Aber: ist echt so. 🤷🏼‍♀️ Wir sind trotzdem zum Glück kein Haufen alter Männer, der den ganzen Tag nur jammert, dass die guten alten Zeiten des Rock vorbei sind. Nein, manch einer hat in unserer Redaktion nicht mal die 80er miterlebt, und das ist auch gut so! 💫 Die 750. Ausgabe feiern wir übrigens so: mit den 750 Lieblingsplatten von 75 Autorinnen und Autoren aus sieben Jahrzehnten Magazingeschichte – auf mehr als 75 Seiten! Wer Zahlen blöd findet und Jubiläen peinlich, kann sich dann an diesen weiteren Features, Interviews, Besprechungen und Themen erfreuen: Arctic Monkeys, Courtney Barnett, Jon Hopkins, Lana Del Rey, Die Nerven, Beach House, Serpentwithfeet, The Orielles, Snail Mail, Oneohtrix Point Never und sooo viel mehr! Ab morgen am Kiosk! ✔️

A post shared by Musikexpress (@musikexpress_magazin) on May 16, 2018 at 4:46am PDT