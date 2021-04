Julia Stone Sixty Summers

Irgendwas ist anders. Alles, was anders ist, ist gut. Okay, ihren Bruder Angus hat Julia Stone für SIXTY SUMMERS zu Hause gelassen, aber da ist noch mehr. Vom ersten Ton an hebt sich ihr drittes Soloalbum deutlich von ihrem bisherigen Folk-Output ab. Produziert von Annie Clark (St. Vincent) und Thomas Bartlett (Doveman) springt einem der Optimismus mit Anlauf ins Gesicht.

SIXTY SUMMERS bei Amazon.de kaufen

Der Opener „Break“ klingt wie eine Mischung aus Talking Heads und Nelly Furtado. In „We All Have“ spielt sie gelungen mit dem The-National-Sänger Matt Berninger das alte „Hohe Frauenstimme trifft auf Brummbär“-Spiel, das uns nach Nancy & Lee bis heute in unzähligen Versionen begegnet. Dabei kann Stones extrem putziger Gesang schnell zum Stolperstein für manche*n Hörer*in werden. Im Titelstück klingt sie wie Lana Del Rey, wenn diese versucht, mit einem Teddybär im Mund Minnie Maus zu imitieren.

Insgesamt stellt SIXTY SUMMERS eine gelungene Neuausrichtung mit jeder Menge Glitter dar, die etwas hinter den Möglichkeiten bleibt, da sich auf der gesamten Spielzeit dann doch mitunter die Transusigkeit der Vergangenheit einschmuggelt.

Herzlichkeit ist keine Schande. Die Kölner dekorieren den Elektro-Pop-Kadaver noch mal so richtig schön.

Die norwegische Klick-Königin beweist, dass ihr queerer Pop auch auf Albumlänge trägt.

Mit ihrem komplett-komplexen Pop stellt die Wahlberlinerin nun sogar ihren Helden Peter Fox in den Schatten.

Ihr neues Album HAPPIER THAN EVER erscheint am 30. Juli 2021.

Ob es sich bei der Platte nur um einen neuen Arbeitstitel ihres bereits angekündigten Albums ROCK CANDY SWEET handelt, ist aktuell noch unklar.

Der Choreograf Wade Robson behauptet, als Kind von Michael Jackson missbraucht worden zu sein. Seit Jahren versucht er Jacksons Nachlassverwaltung dafür zu verklagen.