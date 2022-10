Kevin Rowland & Dexys Midnight Runners Too-Rye-Ay As It Should Have Sounded

Kevin Rowland stand im Dezember 1981 vor gewissen Herausforderungen. Als die Aufnahmen für die zweite LP TOO-RYE-AY von Dexys Midnight Runners begannen, beschloss er in letzter Sekunde, den Sound durch Streicher zu modifizieren. Parallel dazu verabschiedete sich die Horn-Sektion um Dexys’ Co-Anführer und -Komponist „Big“ Jim Paterson, die den Sound des Debüts SEARCHING FOR THE YOUNG SOUL REBELS maßgeblich dominiert hatte, um als The TKO Horns durchzustarten. Mit Engelszungen überredete Rowland Paterson, zumindest noch an den Sessions mitzuwirken. Alle aufnahmebereiten Songs erhielten neue Arrangements, die in Richtung Celtic Folk tendierten – just in jenem Moment, als sich die Band als Blue-Eyed-Soul-Novität zu etablieren begann.

Als TOO-RYE-AY im Juli 1982 erschien, angeschoben von zwei Singles – dem moderat erfolgreichen „The Celtic Soul Brothers“ sowie dem Ohrwurm „Come On Eileen“ – war der Durchbruch perfekt. Auch der Rag-Look, jene textile Anti-Strategie, um die New Romantics-Bewegung zu konterkarieren, hob die um das Streicherduo Helen O’Hara und Steve Brennan sowie die Sängerinnen Carol Kenyon, Katie Kissoon und Sam Brown ergänzte Truppe aus dem Gros der UK-Bands hervor.

Jetzt schickt Rowland das Doppel-Platin-Werk erneut an den Start. Das 3-CD-Set TOO-RYE-AY AS IT SHOULD HAVE SOUNDED – 40TH ANNIVERSARY REMIX (DELUXE EDITION) mit 12-seitigem Booklet kündigt schon im Titel die Neuerung an: Mit dem finalen 82er-Mix haderte Rowland schon in damaligen Interviews. CD 1 erfährt nun eine erstaunliche Aufwertung der zehn Originaltracks, CD Nummer 2 beinhaltet 13 B-Seiten, Raritäten sowie zuvor unveröffentlicht gebliebene Outtakes. Ein kompletter Konzertmitschnitt mit 16 Tracks vom Oktober 1982 erfreut auf der dritten Scheibe.

